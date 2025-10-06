English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ൽ ആര് കപ്പടിക്കും; ആര്യൻ അല്ല, ജിസേൽ പറ‍ഞ്ഞത് മറ്റൊരാളുടെ പേര്

ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ലെ വിന്നർ അക്ബർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ജിസേൽ പറയുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 6, 2025, 05:23 PM IST
  • ജിസേലിന്റെ എവിക്ഷന് പിന്നാലെ ഹൗസിലുള്ള പലരും കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആര്യൻ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ സങ്കടം.
  • കാരണം ജിസേലും ആര്യനും അത്രയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു.

Read Also

  1. Theatre: The Myth Of Reality Movie: റിമ കല്ലിങ്കലിന്റെ മരംകയറ്റം വൈറൽ; 'തിയേറ്റർ: ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

Trending Photos

Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Dhana Rajayoga: 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയിൽ പവർഫുൾ ധന രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ കാലം ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
6
Dhana Rajayoga
Dhana Rajayoga: 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയിൽ പവർഫുൾ ധന രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ കാലം ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
Types of Pimples: മുഖക്കുരു എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്;അവയുടെ ചികിത്സയും
6
Types of Pimples
Types of Pimples: മുഖക്കുരു എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്;അവയുടെ ചികിത്സയും
Essential oils: ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
6
Essential oils
Essential oils: ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
Bigg Boss Malayalam Season 7: ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ൽ ആര് കപ്പടിക്കും; ആര്യൻ അല്ല, ജിസേൽ പറ‍ഞ്ഞത് മറ്റൊരാളുടെ പേര്

ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 7 പത്താം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു. ഒനീൽ സാബുവും ജിസേലുമാണ് ബി​ഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്നും 9ാം ആഴ്ചയിൽ പുറത്തായത്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവർ ആണ് പലപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ജിസേലിന്റെ എവിക്ഷനിലും അങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. നല്ലൊരു ​ഗെയിമറായ ജിസേലിനെ പുറത്താക്കിയതിനെതിരെയാണ് പലരും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

പാതി മലയാളിയും മോഡലും നടിയുമായ ജിസേല്‍ തക്രാള്‍ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഇതിനോടകം നല്ലൊരു സ്ഥാനം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സീസണിലെ ഏറ്റവും നല്ല മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജിസേൽ. ജിസേലിന്റെ എവിക്ഷന് പിന്നാലെ ഹൗസിലുള്ള പലരും കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആര്യൻ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ സങ്കടം. കാരണം ജിസേലും ആര്യനും അത്രയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ സീസണിലെ വിജയി ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ജിസേൽ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ...

Also Read: Pet Detective Release: ഷറഫുദീൻ- അനുപമ പരമേശ്വരൻ ചിത്രം "പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്" തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; റിലീസ് ഒക്ടോബർ 16ന്

അക്ബർ ആയിരിക്കും ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ലെ വിന്നർ എന്നാണ് ജിസേൽ പറയുന്നത്. അക്ബര്‍ ഒരു തനി മലയാളി ആണ്. അക്ബറിന് കോണ്ടെന്റ് എപ്പോഴും നല്‍കണമെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോണ്ടെന്‍റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അവൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ജിസേൽ ഇതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത്. കൂടാതെ ബിഗ് ബോസിന് അക്ബറിനെ കുറച്ച് കൂടുതല്‍ ഇഷ്ടമാണെന്നും ജിസേൽ പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോള്‍ ഷാനവാസും കപ്പ് ഉയര്‍ത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഹൃദയത്തോട് ചോദിച്ചാല്‍ ആര്യന്‍ വിജയിക്കണമെന്നാണ് ഞാന്‍ പറയുകയെന്നും ജിസേൽ പറഞ്ഞു. ഇനി അനീഷ് വിജയിച്ചാല്‍ അത് ജനങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഒരു കോമണ്‍ മാന്‍ വന്ന് ഇത്ര വലിയ ഷോ ജയിച്ചാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ സമ്മതിച്ചേ മതിയാവൂ. അത് അയാളുടെ കഴിവാണെന്നും ജിസേല്‍ പറയുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Bigg Boss Season 7Bigg Boss Season 7 Malayalamബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 7 മലയാളം

Trending News