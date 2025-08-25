English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ആര്? നടന്നത് വാശിയേറിയ മത്സരം

അപ്പാനി ശരത് ആണ് നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിൽ വിജയിച്ച് ബിബി ഹൗസിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 25, 2025, 02:42 PM IST
  ഇത്തവണ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിലേക്ക് മത്സരിക്കാനായി എല്ലാവരും ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പാനി ശരത്ത്, ബിന്നി സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശൈത്യ സന്തോഷ് എന്നിവരെയാണ്.
  വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ഈ ആഴ്ചത്തെ ക്യാപ്റ്റനായത് ശരത്ത് ആണ്.

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: ആര്യനെ ജിസേൽ കൈവിട്ടോ? എവിക്ട് ആകേണ്ടിയിരുന്നത് ശാരികയായിരുന്നില്ല..! എവിക്ഷനിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് എതിരഭിപ്രായം

ബി​ഗ് ബോസ് നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടാസ്കും പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ അനീഷ് ആയിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ, പിന്നീട് ഷാനവാസ്, അതുകഴിഞ്ഞ് ആര്യൻ എന്നിവരാണ് ക്യാപ്റ്റന്മാരായത്. 

ഇത്തവണ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിലേക്ക് മത്സരിക്കാനായി എല്ലാവരും ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പാനി ശരത്ത്, ബിന്നി സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശൈത്യ സന്തോഷ് എന്നിവരെയാണ്. വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ഈ ആഴ്ചത്തെ ക്യാപ്റ്റനായത് ശരത്ത് ആണ്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ശരത്ത് വന്നാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, മുൻപത്തെ പോലെ എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യപ്പെടുമോ, സംയമനത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് വാർണിം​ഗ്; കട്ട കലിപ്പിൽ മോഹൻലാൽ; മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് കണക്കിന് കിട്ടി..!

ഇത്തവണ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡുകളിൽ രണ്ട് പേരാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തായത്. കലാഭവൻ സരി​ഗ, ശാരിക കെബി എന്നിവരാണ് എവിക്ട് ആയത്. എന്നാൽ എവിക്ഷനിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് എതിരഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്. അത്യാവശ്യം ആ വീട്ടിൽ കളിക്കുന്നവരാണ് പുറത്തായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. ശാരിക വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഇടപെടുന്ന ആളായിരുന്നുവെന്നും കളികളിലുമൊക്കെ നന്നായി പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു. കലാഭവൻ സരി​ഗയും ആക്ടീവ് ആയി വരികയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവരെയും പറഞ്ഞുവിട്ടുവെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു.

രേണു സുധിയായിരുന്നു ബിബി ഹൗസിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടിയിരുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. അവർ എന്തിനാണ് ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യം. കളികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ കണ്ടന്റുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അവരെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞ് വിടേണ്ടിയിരുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം. എന്നാൽ ഇത്തവണ രേണു സുധി എലിമിനേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇല്ലാത്തവരെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കാനാകുമെന്നും ചിലർ ചോദിക്കുന്നു. 

