Bigg Boss Malayalam Season 7: നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ആര്? നടന്നത് വാശിയേറിയ മത്സരം

ബിഗ് ബോസ് നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടാസ്കും പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ അനീഷ് ആയിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ, പിന്നീട് ഷാനവാസ്, അതുകഴിഞ്ഞ് ആര്യൻ എന്നിവരാണ് ക്യാപ്റ്റന്മാരായത്.
ഇത്തവണ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിലേക്ക് മത്സരിക്കാനായി എല്ലാവരും ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പാനി ശരത്ത്, ബിന്നി സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശൈത്യ സന്തോഷ് എന്നിവരെയാണ്. വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ഈ ആഴ്ചത്തെ ക്യാപ്റ്റനായത് ശരത്ത് ആണ്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ശരത്ത് വന്നാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, മുൻപത്തെ പോലെ എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യപ്പെടുമോ, സംയമനത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഇത്തവണ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡുകളിൽ രണ്ട് പേരാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തായത്. കലാഭവൻ സരിഗ, ശാരിക കെബി എന്നിവരാണ് എവിക്ട് ആയത്. എന്നാൽ എവിക്ഷനിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് എതിരഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്. അത്യാവശ്യം ആ വീട്ടിൽ കളിക്കുന്നവരാണ് പുറത്തായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. ശാരിക വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഇടപെടുന്ന ആളായിരുന്നുവെന്നും കളികളിലുമൊക്കെ നന്നായി പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു. കലാഭവൻ സരിഗയും ആക്ടീവ് ആയി വരികയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവരെയും പറഞ്ഞുവിട്ടുവെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു.
രേണു സുധിയായിരുന്നു ബിബി ഹൗസിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടിയിരുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. അവർ എന്തിനാണ് ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യം. കളികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ കണ്ടന്റുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അവരെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞ് വിടേണ്ടിയിരുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം. എന്നാൽ ഇത്തവണ രേണു സുധി എലിമിനേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇല്ലാത്തവരെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കാനാകുമെന്നും ചിലർ ചോദിക്കുന്നു.
