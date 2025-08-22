English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss Malayalam Season 7: എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക്; ഷോ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് രേണു സുധി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 22, 2025, 12:55 PM IST
  • ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 വളരെ ഗംഭീരമായി മുന്നേറുകയാണ്
  • ഷോയിലെ പോപ്പുലർ താരമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലായ രേണു സുധി
  • ഷോയിൽ പോപ്പുലർ ആണെങ്കിലും രേണുവിന് മികച്ച പ്രകടനമൊന്നും ഷോയിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല

Bigg Boss Malayalam Season 7: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 വളരെ ഗംഭീരമായി മുന്നേറുകയാണ്. ഷോയിലെ പോപ്പുലർ താരമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലായ രേണു സുധി. ഷോയിൽ പോപ്പുലർ ആണെങ്കിലും ഒരു മത്സരാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ രേണുവിന് മികച്ച പ്രകടനമൊന്നും ഷോയിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് വലിയൊരു സത്യമാണ്.

എങ്കിലും വീട്ടിനുള്ളിലെ പ്രശ്‍നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഷോയിൽ നിന്നും ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ രേണു സുധി ബിഗ് ബോസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.  സഹ മത്സരാർത്ഥിയായ അനുമോൾ മോർണിങ്ങ് ആക്റ്റിവിറ്റിക്കിടെ  രേണുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങളാണ് രേണുവിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിന് ആധാരം.  ബിഗ് ബോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് വീട്ടിനുള്ളിലെ 2 വൃത്തിയുള്ളവരുടെയും ഇല്ലാത്തവരുടെയും പേരുകൾ പറയാനായിരുന്നു. അതിൽ വീട്ടിലെ വൃത്തിയില്ലാത്ത ആൾ എന്ന പേരിൽ അനുമോൾ പറഞ്ഞത് രേണുവിന്റെ പേരായിരുന്നു.  രേണു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കുളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും, തല നിറയെ പേൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.  ഇത് രേണുവിന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കി. 

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുനിയിലെത്തിയ രേണു തന്നെ പുറത്തു വിടണമെന്ന് ബിഗ് ബോസിനോട് അപേക്ഷിച്ചത്. താൻ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വന്നത് പെട്ടെന്നായിരുന്നുവെന്നും ട്രീത്മെന്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും മുടിയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ വച്ചതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ ബിഗ് ബോസിനോട് പറഞ്ഞു.  താൻ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവര്ക്കും പ്രശ്നനമുണ്ടാക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ തന്നെ ഉടൻ നാട്ടിൽ വിടണമെന്നുമാണ് രേണു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക് ആയി പറയാതെ അനുവിന് എന്നോട് മാത്രമായി പറയാമായിരുന്നു വെന്നും അതുകൊണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കുവെന്നും രേണു ബിഗ് ബോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

