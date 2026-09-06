ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8ന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി 100 ദിനങ്ങൾ മത്സരത്തിന്റെയും സൗഹൃദങ്ങളുടെയും അടിപിടികളുമാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ പോകുന്നത്. ബിഗ് ബോസ് റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്ക് ആരാധകർ ഒരുപാടാണ്. സിനിമ താരങ്ങൾ, സീരിയൽ താരങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ, കോമണർ തുടങ്ങി 21 മത്സരാർത്ഥികളാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ഷോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങളുമായാണ് മത്സരാർത്ഥികൾ ഇക്കുറി ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നതാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരാർത്ഥിയായി ബിബി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് നടി ഗായത്രി സുരേഷ് ആണ്. 2014-ലെ ഫെമിന മിസ് കേരള സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ വിജയകിരീടം നേടിയ താരമാണ് ഗായത്രി സുരേഷ്. 2015-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ജമ്ന പ്യാരി' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ചലച്ചിത്രരംഗത്തേക്കെത്തിയത്.
രണ്ടാമതായി എത്തിയത് യുട്യൂബിലെ മലയാളി കോണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്ററായ ശ്രീരാജ് കെഎസ് ആണ്. കടല് കൊമ്പന് എന്ന പേരിലൂടെയാണ് ശ്രീരാജ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മലയാളികള്ക്ക് മുന്നില് വേറിട്ട ഒരു ലോകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീരാജിന് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ടിവി സീരിയൽ താരം മൃദുല വിജയ് ആണ് മൂന്നാമതായി എത്തിയത്. ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നാണ് മൃദുലയുടെ യഥാർത്ഥ പേര്. മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ സുപരിചിത മുഖമാണ് മൃദുലയുടേത്. അതിനാൽ തന്നെ വലിയ പിന്തുണ മൃദുലയ്ക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പ്രൊഡിക്ഷന് ലിസ്റ്റുകളില് പലപ്പോഴും വന്നുപോയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ. നാലാമതായി ബിബി വീട്ടിലേക്കെത്തിയത് ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് തുറന്നുപറച്ചിലുകള് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും വിമര്ശനങ്ങള്ക്കും വിവാദങ്ങള്ക്കും പാത്രമായി ശ്രദ്ധ നേടിയ ആണാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി.
പിന്നീട് എത്തിയത് നവ മാധ്യമങ്ങളിലെ താരമായ വിക്കി തഗ് ആണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ആരാധക പിന്തുണ വിക്കി തഗ്ഗിന് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടില് കരുത്താകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയാം.
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