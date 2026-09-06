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Bigg Boss Malayalam Season 8: ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 8ന് തുടക്കമായി; ആദ്യ മത്സരാർത്ഥിയായി ​ഗായത്രി സുരേഷ്..!

100 ദിനങ്ങൾ മത്സരത്തിന്റെയും സൗഹൃദങ്ങളുടെയും അടിപിടികളുടെയും ലോകമാണ് ഇനി ബിഗ് ബോസ്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 06, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:14 PM IST
Bigg Boss Malayalam Season 8: ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 8ന് തുടക്കമായി; ആദ്യ മത്സരാർത്ഥിയായി ​ഗായത്രി സുരേഷ്..!
Image Credit: Bigg Boss | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Bigg Boss Malayalam Season 8: ബി​ഗ് ബോസ് സീസൺ 8ന് തുടക്കമായി; ആദ്യ മത്സരാർത്ഥിയായി ​ഗായത്രി സുരേഷ്..!
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