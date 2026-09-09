Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /Bigg Boss Malayalam Season 8: രണ്ടാം ദിനം ഞെട്ടിച്ച് ആദ്യ സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ; ഗായത്രി സുരേഷ് പുറത്തേക്ക്

Bigg Boss Malayalam Season 8: രണ്ടാം ദിനം ഞെട്ടിച്ച് ആദ്യ സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ; ഗായത്രി സുരേഷ് പുറത്തേക്ക്

Bigg Boss Malayalam Season 8 Day Two: ഷോ 48 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും നാടകീയമായ തിരിവുകളാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 09, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:25 AM IST
Bigg Boss Malayalam Season 8: രണ്ടാം ദിനം ഞെട്ടിച്ച് ആദ്യ സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ; ഗായത്രി സുരേഷ് പുറത്തേക്ക്
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Load Shedding: അരമണിക്കൂര്‍ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിപ്പ്; ലോഡ്ഷെഡിങ് രണ്ടുതവണ, അസാധാരണ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം
2
3
4
5