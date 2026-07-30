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Bigg Boss Malayalam Season 8: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം 8 'അഗ്നിപരീക്ഷ' ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ; കോമണർ മത്സരാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പ്രീ-ഷോ

ബിഗ് ബോസ് മലയാളം 8 സാധാരണക്കാർക്കായുള്ള പ്രീ-ഷോ 'അഗ്നിപരീക്ഷ' ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ തുടങ്ങും.

Written ByKarthika V
Published: Jul 30, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:52 PM IST
Bigg Boss Malayalam Season 8: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം 8 'അഗ്നിപരീക്ഷ' ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ; കോമണർ മത്സരാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പ്രീ-ഷോ
Image Credit: Bigg Boss Malayalam 8 | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Bigg Boss Malayalam Season 8: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം 8 'അഗ്നിപരീക്ഷ' ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ; കോമണർ മത്സരാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പ്രീ-ഷോ
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