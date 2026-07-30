Bigg Boss Malayalam Season 8: ബിഗ് ബോസ് മലയാളം 8 'അഗ്നിപരീക്ഷ' ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ; കോമണർ മത്സരാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പ്രീ-ഷോ

ബിഗ് ബോസ് മലയാളത്തിന്റെ എട്ടാം സീസൺ വരാനിരിക്കെ ഇത്തവണ 'അഗ്നിപരീക്ഷ' എന്നൊരു പ്രീ-ഷോ കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഷോയുടെ പ്രൊമോ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ. 45 സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് വിഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം. ഇതിൽ ജഡ്ജസിൻറെ ഇരിപ്പിടമാണന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് സിംഹാസനങ്ങൾ കാണാം. ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയും രണ്ട് പുരുഷൻമാരുമാണെന്നാണ് സൂചന. ഇവരുടെ ഇരുപ്പിടങ്ങളുടെ മുന്നിലായി IN, OUT എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 15നാണ് 'അഗ്നിപരീക്ഷ' ആരംഭിക്കുക.
ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 'അഗ്നിപരീക്ഷ' എന്നത് കോമണർ മത്സരാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രീ-ഷോയാണ്. ബിഗ് ബോസ് മലയാളം 8ൽ ഇടം നേടാൻ സാധാരണക്കാർ നിരവധി വെല്ലുവിളികളിലൂടെ കടന്നുപോകണം. അഗ്നിപരീക്ഷയിലെ വിജയികൾ മാത്രമാകും കോമണർ മത്സരാർത്ഥിയായി ബിഗബോസിലേക്ക് എത്തുക. മുൻ ബിഗ് ബോസ് വിജയികൾ അഗ്നിപരീക്ഷയുടെ വിധികർത്താക്കളാകുമെന്നാണ് സൂചന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീസൺ 1 വിജയി സാബുമോനും സീസൺ 6 വിജയി അഖിൽ മാരാറും ജഡ്ജിംഗ് പാനലിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നും. ഇവർക്കൊപ്പം ഒരു മുൻ വനിതാ മത്സരാർത്ഥിയും ഉണ്ടാകും. നെറ്റിസൺസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രഞ്ജിനി ഹരിദാസോ ശ്വേത മേനോനോ വിധികർത്താക്കളാകുമെന്നാണ്.
തെലുങ്ക് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 9-ൽ, സാധാരണക്കാരായ മത്സരാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി 'അഗ്നിപരീക്ഷ' എന്ന പേരിൽ തന്നെ പ്രത്യേക ടാലന്റ് ഹണ്ട് ഷോ നടത്തിയിരുന്നു. 'സെലിബ്രിറ്റി vs കോമണർ' എന്ന തീമിലായിരുന്നു അവിടെ ഷോ ഒരുക്കിയത്. മുൻ മത്സരാർത്ഥികൾ വിധികർത്താക്കളായി എത്തിയ ഈ ഷോയിൽ, സാധാരണക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ടാസ്കുകൾ നൽകിയാണ് മത്സരാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതെസമയം ബിഗ് ബോസ് മലയാളം 8 സെപ്റ്റംബറോടെ ഗ്രാൻഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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