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Bigg Boss Malayalam S8: മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യം; തുടങ്ങി രണ്ടാം ദിനം തന്നെ സ്‍പോട്ട് എവിക്ഷൻ! പുറത്തായത് ആര്?

ബിഗ് ബോസ് മലയാളത്തിൻറെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് സീസൺ തുടങ്ങി രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ നടക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 08, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:57 PM IST
Bigg Boss Malayalam S8: മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യം; തുടങ്ങി രണ്ടാം ദിനം തന്നെ സ്‍പോട്ട് എവിക്ഷൻ! പുറത്തായത് ആര്?
Image Credit: Bigg Boss | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Bigg Boss Malayalam S8: മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യം; തുടങ്ങി രണ്ടാം ദിനം തന്നെ സ്‍പോട്ട് എവിക്ഷൻ! പുറത്തായത് ആര്?
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