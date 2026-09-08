ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8 തുടങ്ങി വെറും രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നിടുന്നത്. ഷോയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി രണ്ടാം ദിനം തന്നെ സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. 22 മത്സരാർത്ഥികളാണ് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് ഞായറാഴ്ച എത്തിയത്. ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇന്ന് ബിബി വീടിന്റെ പടിയിറങ്ങും.
മുൻ സീസണുകളിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെയാണ് ബിഗ് ബോസിൽ എവിക്ഷൻ നടക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഷോ തുടങ്ങി രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ ഒരു മത്സരാർത്ഥി പുറത്തുപോകുന്നത് മലയാളം ബിഗ് ബോസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ്.
സഹമത്സരാർത്ഥികളുടെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചാണ് ബിഗ് ബോസിലെ ആദ്യ സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ നടപ്പിലാക്കിയതെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ പുറത്തായത് ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിഗൂഢത തുടരുകയാണ്. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ് ഹൗസിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങിയത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ. നടി ഗായത്രി സുരേഷ് ആണ് പുറത്തായതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.
മത്സരാർത്ഥികളെ പരസ്പരം മനസിലാക്കാൻ സമയം വേണമെന്നതിനാൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ എവിക്ഷൻ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രേക്ഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. അതേസമയം, കോമണർമാർ ഉൾപ്പെടെ 22 പേരുള്ളതിനാൽ എവിക്ഷൻ അനിവാര്യമാണെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. സ്പോട്ട് എവിക്ഷന്റെ പൂർണ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ എപ്പിസോഡിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
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