Madhuvidhu First Look: ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകൾ നായികയാകുന്നു; നായകൻ ഷറഫുദ്ദീൻ; 'മധുവിധു' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

നടി ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകൾ സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു. കല്യാണി നായികയായെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. മധുവിധു എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഷറഫുദ്ദീൻ ആണ് ചിത്രത്തിൽ നായകൻ. ഒരു കോമഡി ഫാമിലി എന്റർടെയ്നറായിരിക്കും ചിത്രം എന്നാണ് അണിയറക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. വിഷ്ണു അരവിന്ദ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. വിനായക അജിത് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
