  • Actor Govinda: പെട്ടെന്ന് ബോധംകെട്ടു വീണു; നടൻ ഗോവിന്ദ ആശുപത്രിയിൽ

Actor Govinda: പെട്ടെന്ന് ബോധംകെട്ടു വീണു; നടൻ ഗോവിന്ദ ആശുപത്രിയിൽ

Govinda Admitted To Hospital: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടൻ ഗോവിന്ദയെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ തുടർന്ന് ജുഹുവിലെ ക്രിട്ടികെയർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 12, 2025, 08:57 AM IST
  • പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് താരം ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
  • വീട്ടിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് അബോധാവസ്ഥയിൽ ആയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെയാണ്‌ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്

Govinda Admitted To Hospital: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് താരം ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. വീട്ടിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് അബോധാവസ്ഥയിൽ ആയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെയാണ്‌ ജുഹുവിലെ ക്രിട്ടികെയർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.  

ഗോവിന്ദയുടെ ആരോഗ്യനിലയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Actor GovindaGovinda HospoitalizedGovinda In Hospital

