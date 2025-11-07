English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Katrina Kaif: ലൈഫ് കൂടുതൽ കളർഫുള്ളാക്കാൻ ആളെത്തി; കുഞ്ഞ് പിറന്ന സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് വിക്കി കൗശലും കത്രീന കൈഫും

Katrina Kaif: ലൈഫ് കൂടുതൽ കളർഫുള്ളാക്കാൻ ആളെത്തി; കുഞ്ഞ് പിറന്ന സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് വിക്കി കൗശലും കത്രീന കൈഫും

ബോളീവുഡ് താരങ്ങളായ കത്രീന കൈഫിനും വിക്കി കൗശലിനും ആണകുട്ടി ജനിച്ചു. ഇരുവരുടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ആരാധകരോട് ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചത്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 7, 2025, 04:31 PM IST
  • ഇരുവരുടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ആരാധകരോട് ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചത്.
  • 2021 ഡിസംബർ 9 ന് രാജസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലാണ് വിവാഹിതരായത്.
  • കത്രീന തൻ്റെ ബേബി ബമ്പ് കാണിച്ചുള്ള പോളറോയിഡ് ചിത്രം കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബറിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

Katrina Kaif: ലൈഫ് കൂടുതൽ കളർഫുള്ളാക്കാൻ ആളെത്തി; കുഞ്ഞ് പിറന്ന സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് വിക്കി കൗശലും കത്രീന കൈഫും

ഡൽഹി: ബോളീവുഡ് താരങ്ങളായ കത്രീന കൈഫിനും വിക്കി കൗശലിനും ആണകുട്ടി ജനിച്ചു. ഇരുവരുടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ആരാധകരോട് ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചത്. "‘ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ നിറകുടം എത്തിയിരിക്കുന്നു. വളരെയധികം നന്ദിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആൺകുഞ്ഞിനെ വരവേൽക്കുന്നു" എന്ന പോസ്റ്ററാണ് ഇരുവരും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചത്.

A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)

44-കാരിയായ കത്രീനയും 38-കാരനായ വിക്കി കൗശലും 2021 ഡിസംബർ 9 ന് രാജസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലാണ് വിവാഹിതരായത്. കത്രീന തൻ്റെ ബേബി ബമ്പ് കാണിച്ചുള്ള പോളറോയിഡ് ചിത്രം കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബറിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. 

