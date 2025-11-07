Katrina Kaif: ലൈഫ് കൂടുതൽ കളർഫുള്ളാക്കാൻ ആളെത്തി; കുഞ്ഞ് പിറന്ന സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് വിക്കി കൗശലും കത്രീന കൈഫും

ഡൽഹി: ബോളീവുഡ് താരങ്ങളായ കത്രീന കൈഫിനും വിക്കി കൗശലിനും ആണകുട്ടി ജനിച്ചു. ഇരുവരുടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ആരാധകരോട് ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചത്. "‘ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ നിറകുടം എത്തിയിരിക്കുന്നു. വളരെയധികം നന്ദിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആൺകുഞ്ഞിനെ വരവേൽക്കുന്നു" എന്ന പോസ്റ്ററാണ് ഇരുവരും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചത്.
44-കാരിയായ കത്രീനയും 38-കാരനായ വിക്കി കൗശലും 2021 ഡിസംബർ 9 ന് രാജസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലാണ് വിവാഹിതരായത്. കത്രീന തൻ്റെ ബേബി ബമ്പ് കാണിച്ചുള്ള പോളറോയിഡ് ചിത്രം കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബറിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
