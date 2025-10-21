Actor Asrani Passes Away: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടന്‍ അസ്രാനി അന്തരിച്ചു

മുംബൈ: മുതിര്ന്ന ബോളിവുഡ് നടന് അസ്രാനി അന്തരിച്ചു. 84 വയസായിരുന്നു. വാര്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്ന്ന് അഞ്ച് ദിവസമായി അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏകദേശം 4 മണിയോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. മരണകാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഹാസ്യകഥാപാത്രങ്ങളെയും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഗോവര്ധന് അസ്രാനി എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അസ്രാനീയുടെ ജനനം 1940 ജനുവരി 1 ന് ജയ്പൂരിലെ ഒരു മധ്യവർഗ സിന്ധി കുടുംബത്തിലായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് സ്കൂളില് നിന്നും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ജയ്പൂരിലെ രാജസ്ഥാന് കോളേജില് നിന്ന് ബിരുദം നേടി. പഠനച്ചെലവുകള്ക്കായി ജയ്പൂരിലെ ഓള് ഇന്ത്യ റേഡിയോയില് വോയിസ് ആര്ട്ടിസ്റ്റായി അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ശേഷം 1960 മുതല് 1962 വരെ സാഹിത്യ കല്ഭായ് താക്കറില് നിന്ന് അസ്രാനി അഭിനയം പഠിക്കുകയും തുടർന്ന് 1964 ല് പുണെയിലെ ഫിലിം ആന്ഡ് ടെലിവിഷന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയില് (FTII) ചേരുകയുമായിരുന്നു. ഹരേ കാഞ്ച് കി ചൂടിയാം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ 1967 ലാണ് അദ്ദേഹം ബോളിവുഡില് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ചിത്രത്തില് നടന് ബിശ്വജീത്തിന്റെ സുഹൃത്തായാണ് വേഷമിട്ടത്. ഇക്കാലയളവില് അദ്ദേഹം നിരവധി ഗുജറാത്തി സിനിമകളില് നായകനായും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അസ്രാനിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കഥാപാത്രം ഷോലെ എന്ന സിനിമയിലെ ജയിലറുടേതാണ്. തുടർന്ന് ഭൂല് ഭുലയ്യ, ധമാല്, ബണ്ടി ഔര് ബബ്ലി 2, ആര്... രാജ്കുമാര് എന്നീ പുതിയകാല ഹിറ്റ് സിനിമകളിലും, കൂടാതെ ഓള് ദി ബെസ്റ്റ്, വെല്ക്കം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദി സിനിമകള്ക്ക് പുറമെ ഗുജറാത്തി സിനിമയിലും 1972 മുതല് 1984 വരെ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലും 1985 മുതല് 2012 വരെ സ്വഭാവ നടനായും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണത്തിന് മണിക്കൂറുകള്ക്ക് മുൻപ് അസ്രാനി ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയില് ദീപാവലി ആശംസകള് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
