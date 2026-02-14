English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Movies
  • Bramayugam Oscar Academy: 'മോളിവുഡ് ലെജൻഡ്'; മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസമാണ് മമ്മൂട്ടിയെന്ന് ഓസ്കർ അക്കാദമിയിൽ വിശേഷണം, ഓസ്കർ അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തിൽ 'ഭ്രമയു​ഗം' പ്രദർശിപ്പിച്ചു

Bramayugam Oscar Academy: 'മോളിവുഡ് ലെജൻഡ്'; മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസമാണ് മമ്മൂട്ടിയെന്ന് ഓസ്കർ അക്കാദമിയിൽ വിശേഷണം, ഓസ്കർ അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തിൽ 'ഭ്രമയു​ഗം' പ്രദർശിപ്പിച്ചു

Bramayugam At Academy Museum: ഓസ്കർ അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തിന്റെ വേർ ഫോറസ്റ്റ് മീറ്റ്സ് ദി സീ എന്ന വിഭാ​ഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് ഭ്രമയു​ഗം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 14, 2026, 04:06 PM IST
  • ചടങ്ങിൽ അവതാരക മമ്മൂട്ടിയെ മോളിവുഡ് ലെജൻഡ് എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്
  • വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെയാണ് കാണികൾ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചത്

  1. Bramayugam Movie : 'എന്റെ മനയ്ക്കലേക്ക് സ്വാഗതം'; ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് ഭ്രമയുഗം ടീസർ

Bramayugam Oscar Academy: 'മോളിവുഡ് ലെജൻഡ്'; മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസമാണ് മമ്മൂട്ടിയെന്ന് ഓസ്കർ അക്കാദമിയിൽ വിശേഷണം, ഓസ്കർ അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തിൽ 'ഭ്രമയു​ഗം' പ്രദർശിപ്പിച്ചു

ലൊസാഞ്ചൽസിലെ ഓസ്കർ അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തിൽ ഭ്രമയു​ഗം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ഭ്രമയു​ഗവും മമ്മൂട്ടിയും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഓസ്കർ അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രത്യേക വിഭാ​ഗം ആയ വേർ ഫോറസ്റ്റ് മീറ്റ്സ് ദി സീ എന്ന വിഭാ​ഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് ഭ്രമയു​ഗം.

ഭ്രമയു​ഗം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ സദാശിവനാണ്. ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി സിനിമയേയും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തേയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സെഷനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ മോളിവുഡ് ലെജൻഡ് എന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയെ അവതാരക വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇതിനെ വിദേശകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രേക്ഷകർ കയ്യടിയോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിൽ നാല് അവാർഡുകളാണ് ഭ്രമയു​ഗം സ്വന്തമാക്കിയത്. മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് മമ്മൂട്ടി അർഹനായി. മികച്ച സ്വഭാവ നടനായി സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പശ്ചാത്തല സം​ഗീതത്തിന് ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യറിനും മേക്കപ്പിന് റോണക്സ് സേവ്യറും പുരസ്കാരം നേടി.

ഭ്രമയു​ഗത്തിന് പ്രശസ്ത സിനിമാ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലെറ്റർബോക്സ്ഡിന്റെ 2024ലെ മികച്ച ഹൊറർ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനും കഴിഞ്ഞു. ഇം​ഗ്ലണ്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ ദ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്സിൽ ഭ്രമ​ഗു​ഗത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് പാഠ്യവിഷയമായി.

ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 50 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ചക്രവർത്തി രാമചന്ദ്ര, എസ് ശശികാന്ത് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ അർജുൻ അശോകൻ, അമാൽഡ ലിസ് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

