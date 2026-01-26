English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chatha Pacha Box Office Collection: രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആഗോള ഗ്രോസ്സ് കളക്ഷൻ 14.05 കോടി; "ചത്താ പച്ച - റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്" സൂപ്പർ വിജയം

Arjun Ashokan Movie: റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചിത്രം 14.05 കോടി രൂപയുടെ ആഗോള ഗ്രോസ്സ് കളക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 26, 2026, 04:35 PM IST
  • അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, വിശാഖ് നായർ, ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത്, പൂജ മോഹൻദാസ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്
  • നവാഗതനായ അദ്വൈത് നായർ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

Chatha Pacha Box Office Collection: രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആഗോള ഗ്രോസ്സ് കളക്ഷൻ 14.05 കോടി; "ചത്താ പച്ച - റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്" സൂപ്പർ വിജയം

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള WWE സ്റ്റൈൽ ആക്ഷൻ കോമഡി ചിത്രമായ 'ചത്താ പച്ച - റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചിത്രം 14.05 കോടി രൂപയുടെ ആഗോള ഗ്രോസ്സ് കളക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ ദിനം 7.73 കോടി നേടിയ ചിത്രം മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തോടെ വലിയൊരു വീക്കെൻഡ് കളക്ഷനിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്.

കേരളത്തിലും പുറത്തും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്ന സിനിമയ്ക്ക് തീയേറ്ററുകളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് കൂടുതൽ സ്ക്രീനുകളും അധിക ഷോകളും ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, വിശാഖ് നായർ, ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത്, പൂജ മോഹൻദാസ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം നവാഗതനായ അദ്വൈത് നായർ ആണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

റീൽ വേൾഡ് എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ബാനറിൽ റിതേഷ് എസ് രാമകൃഷ്ണനും ഷിഹാൻ ഷൗക്കതും ചേർന്നാണ് നിർമ്മാണം. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിനെത്തിച്ചത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെസ്ലിങ് ക്ലബ്ബിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ആക്ഷനും കോമഡിക്കും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പാക്കേജാണ്.

ചിത്രത്തിലെ ഗുസ്തി രംഗങ്ങൾ ഏറെ സാങ്കേതിക തികവോടെയും ആവേശം പകരുന്ന രീതിയിലുമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനത്തിനൊപ്പം 'വാൾട്ടർ' എന്ന അതിഥി വേഷത്തിലെത്തിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യവും ആരാധകർക്ക് വലിയ ആവേശം പകരുന്നു. പ്രശസ്ത സംഗീത കൂട്ടുകെട്ടായ ശങ്കർ-ഇഹ്സാൻ-ലോയ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ച ഗാനങ്ങളെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

സിദ്ദിഖ്, ലക്ഷ്മി മേനോൻ, റാഫി തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. മലയാളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി പാൻ ഇന്ത്യൻ തലത്തിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്തരായ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആദ്യമായി ഒരു മലയാള ചിത്രം വിതരണത്തിനെടുക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും 'ചത്താ പച്ച'യ്ക്കുണ്ട്.

മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സ്, പിവിആർ ഇനോക്സ് തുടങ്ങിയ വമ്പൻ വിതരണക്കാരാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിത്രം എത്തിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ദി പ്ലോട്ട് പിക്ചേഴ്സും ടി സീരിസും വിതരണത്തിലും സംഗീതത്തിലും ചിത്രത്തിനൊപ്പം ചേരുന്നു. യുവാക്കളെയും കുട്ടികളെയും കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ഛായാഗ്രഹണം- ആനന്ദ് സി ചന്ദ്രൻ, അഡീഷണൽ ഛായാഗ്രഹണം- ജോമോൻ ടി ജോൺ, സുദീപ് ഇളമൻ, എഡിറ്റിംഗ്- പ്രവീൺ പ്രഭാകർ, ആക്ഷൻ-  കലൈ കിങ്സൺ, വസ്ത്രാലങ്കാരം- മെൽവി, മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യർ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം- മുജീബ് മജീദ്, രചന- സനൂപ് തൈക്കൂടം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - ജോർജ് എസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- സുനിൽ സിംഗ്,  ആർട്ട്‌- സുനിൽ ദാസ്,  സൌണ്ട് ഡിസൈൻ-ശങ്കരൻ എ എസ്, കെ സി സിദ്ധാർത്ഥൻ, സൌണ്ട് മിക്സ്-അരവിന്ദ് മേനോൻ.

പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ-പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ-അരീഷ് അസ്ലം, ജിബിൻ ജോൺ, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി-അർജുൻ കല്ലിങ്കൽ, കളറിസ്റ്റ്-ശ്രീക് വാരിയർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ-യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റുകൾ-വിശ്വ എഫ്എക്സ്, ഡിഐ-കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, ആനിമേഷനുകൾ-യുനോയിയൻസ്, ബഹുഭാഷാ ഡബ്ബിംഗ് ഡയറക്ടർ-ആർപി ബാല (ആർപി സ്റ്റുഡിയോസ്),  മർച്ചൻഡൈസ് പാർട്ണർ-ഫുൾ ഫിലിമി, പിആർഒ - വൈശാഖ് വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.

