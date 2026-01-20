Cinema Strike Withdrawn: സിനിമാ സമരം പിൻവലിച്ചു; വിനോദ നികുതി ഇളവിൽ ഉറപ്പുനൽകി മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

കൊച്ചി: ജനുവരി 21ന് നടത്താനിരുന്ന സിനിമാ സമരം പിൻവലിച്ചു. മന്ത്രി സജി ചെറിയാനുമായി സിനിമാ സംഘടനകൾ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് തീരുമാനം. വിനോദ നികുതിയിൽ ഇളവ് നൽകാമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി. ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ധനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സംഘടനകൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമാണെന്ന് ചർച്ചയിൽ സർക്കാർ വിലയിരുത്തി.
തിയേറ്റർ ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ, ഷൂട്ടിംഗിനായുള്ള ഏകജാലക സംവിധാനം, തിയേറ്ററുകളിലെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ റെഗുലേറ്ററി ബോർഡുമായി ചർച്ച നടത്തി പരിഹാരം കാണുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. വിനോദ നികുതി നാല് ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കാമെന്ന ശുപാർശ മന്ത്രി മുന്നോട്ടുവെച്ചെങ്കിലും, ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്ന് ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് അനിൽ തോമസ് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: Pallichattambi Movie: വിഷു തൂക്കാൻ ടൊവിനോയും; ദൃശ്യം 3നൊപ്പം 'പള്ളച്ചട്ടമ്പി'യും എത്തുന്നു, റിലീസ് തിയതി
ജിഎസ്ടിക്ക് പുറമെയുള്ള തദ്ദേശനികുതി സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് അമ്മ, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഫിലിം ചേംബർ എന്നിവർ സംയുക്തമായി സൂചനാ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെയും കഴിഞ്ഞ സിനിമാ കോൺക്ലേവിനെതിരെയും രൂക്ഷവിമർശനം ഉയർത്തിയ ശേഷമാണ് സംഘടനകൾ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.