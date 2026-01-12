യാഷ് നായകനായി എത്തുന്ന കന്നഡ ചിത്രം 'ടോക്സിക്'ന്റെ ടീസറിനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ പരാതി. ടീസർ പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് പരാതിയിലെ ആവശ്യം. ആം ആദ്മി പാർട്ടി വനിതാ വിഭാഗമാണ് കർണാടക സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയത്. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതും കന്നഡ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതുമായ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ ടീസറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ഉടൻ പിൻവലിക്കുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
പ്രായപരിധിയോ മുൻകരുതൽ മുന്നറിയിപ്പോ ഇല്ലാതെയാണ് ടീസർ പുറത്തിറക്കിയതെന്നും ഇത് സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും പരാതിയില് പറഞ്ഞു. ആം ആദ്മി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉഷാ മോഹനാണ് പരാതി സമർപ്പിച്ചത്. വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉടൻ ഇടപെടണമെന്നും ടീസർ പിൻവലിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും പോലീസിനും നിർദേശം നൽകണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ പൊതുപ്രചരണം തടയാൻ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
