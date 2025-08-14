Coolie Review: 'കൂലി' പവറിൽ തിയേറ്റർ കുലുങ്ങിയോ..! ലോകേഷ് ചിത്രത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ സംതൃപ്തരോ?

കൂലിയുടെ ആദ്യ ഷോ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള ലോകേഷ് ചിത്രങ്ങൾ പോലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത്ര സ്വീകാര്യമായില്ല എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഒരു ആവറേജ് ചിത്രം എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി മികച്ചതായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായവും ചില പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നുണ്ട്. നാഗാർജുന, സൗബിൻ, ആമിർ ഖാൻ, ശ്രുതി ഹസൻ, ഉപേന്ദ്ര തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അവരവരുടെ വേഷങ്ങൾ വൃത്തിയായി ചെയ്തുവെന്ന് കണ്ടവർ പറയുന്നു.
Filmy Enthusiast എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലെ 'കൂലി' റിവ്യൂ ഇങ്ങനെ:
കുഴപ്പം ഇല്ലാതെ കണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാത്രം പോവുന്ന ആദ്യ പകുതി Interval ആവുമ്പോൾ ആണ് ഒന്ന് കയറി വരുന്നത്...സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുതായി ഒന്ന് പേടിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോൾ ആണ് മറ്റേ ഒരു ഡയലോഗ് ഓർമ്മ വന്നത്...
രണ്ടാം പകുതി ലോകേഷ് കനകരാജ് Terittory യാണ് എന്നത്....ആ പ്രതീക്ഷ വെറുതെ ആയില്ല സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മികച്ച ഒരു രണ്ടാം പകുതി....ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും താഴെ പോവാതെ ഭയങ്കര Engaging & Mass സംഭവം....അവസാനം ലോകേഷ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചപ്പോൾ കൈ അടിച്ച് തന്നെയാണ് തിയേറ്റർ വിട്ടത്...എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടാം പകുതിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുക....അത് എനിക്ക് Work ആയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്...ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു 100 ശതമാനം രജനികാന്ത് ഷോ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങേര് അഴിഞ്ഞാടിയിട്ടുണ്ട്....ഫാൻസിന് ഇത് ഒരു ആഘോഷം തന്നെയാവും എന്നത് 100 ശതമാനം ഉറപ്പ്....
അനിരുദ്ധ് ഈ തവണയും തിയേറ്റർ നിർത്തി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്...പ്രേത്യകിച്ച് രണ്ടാം പകുതി എല്ലാം സംഭവം ആണ്...പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ Soubin ഇടക്ക് ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ മികച്ച പ്രകടനം ആയിരുന്നു....ഇടക്ക് എല്ലാം ഇത് സൗബിൻ ആണോ എന്ന് തോന്നി പോവും...
അത് പോലെ ശ്രുതിയും...വെറുപ്പിക്കാതെ ചെയ്ത സിനിമ എന്ന് പറയാം...നാഗാർജ്ജുന പ്രതീക്ഷക്ക് ഒപ്പം ഉയർന്നില്ല എന്നത് സത്യമാണ് എങ്കിൽ ഇടക്ക് ഉള്ള സീനിൽ എല്ലാം പക്കാ Devilish ഫീൽ ആ കഥാപാത്രം തരുന്നുണ്ട്....Upendra സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ വല്ലാത്ത രസം ഉണ്ടായി....ആമിർഖാൻ സീൻ രസം ഉണ്ടായി ബാക്കി കണ്ട് മനസിലാക്കുക....ഗിരീഷും Philomin anbriv എല്ലാം നന്നായി തന്നെ തോന്നി....!!!
Final Verdict : ലോകേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുത്ത ക്യാഷ് മുതൽ ആവും എന്ന് 100 ശതമാനം പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ... താൽപ്പര്യം ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും തീയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക...!!!
