രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി ലോകേഷ് കനകരാജ് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'കൂലി'. ഓഗസ്റ്റ് 14ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ അ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത തിയേറ്ററുകളിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുക. നാളെ 10.30 മുതൽ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങും.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങും. കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ആദ്യ ഷോകൾ രാവിലെ 6 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും, തമിഴ്നാട്ടിൽ രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഷോകൾ ആരംഭിക്കും. യുകെയിൽ പുലർച്ചെ 5 മണിക്കാണ് പ്രദർശനം തുടങ്ങുക.
Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: ശൈത്യ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കോ? ഏഴിന്റെ പണിയുമായി സഹമത്സരാർത്ഥികൾ
2023-ൽ 'തുനിവ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ആദ്യ ഷോക്കിടെ ഒരു ആരാധകൻ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അതിരാവിലെയുള്ള ഷോകൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ, തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യ ഷോ രാവിലെ 9 മണിക്ക് മാത്രമാണ് ആരംഭിക്കുക. സെൻസർ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചിത്രത്തിന് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
നിലവിലെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും ചിത്രം വമ്പൻ ഓപ്പണിംഗ് നേടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നാഗാർജുന, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഉപേന്ദ്ര, ആമിർ ഖാൻ, ശ്രുതി ഹാസൻ, സത്യരാജ്, റീബ മോണിക്ക ജോൺ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
രജനികാന്തും ലോകേഷ് കനകരാജും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരനാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഗിരീഷ് ഗംഗാധരൻ ആണ് കാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഫിലോമിൻ രാജ് ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേ