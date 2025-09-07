Coolie Ott Release: 'കൂലി' പവർ ഇനി ഒടിടിയിൽ കാണാം; രജനികാന്ത് - ലോകേഷ് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് എപ്പോൾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരൻ നിർമ്മിച്ച ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 7, 2025, 05:12 PM IST
  • 350 കോടി രൂപ ബജറ്റിലിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് കൂലി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
  • ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയാം.

രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി ലോകേഷ് കനകരാജ് ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് 'കൂലി'. ഓ​ഗസ്റ്റ് 14ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചില്ല. ലോകേഷിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പോലെ പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്താൻ ഈ ചിത്രത്തിനായില്ല എന്ന് തന്നെ സിനിമ കണ്ടവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ. ബോക്സ് ഓഫീസിലും മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ചിത്രത്തിനായില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. 

സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസം 65 കോടി നേടിയതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ചിത്രം 200 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് കളക്ഷനിൽ ഇടിവാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. റിലീസ് ചെയ്ത് 24ാമത്തെ ദിവസം എല്ലാ ഭാഷകളിൽ നിന്നുമാണ് ചിത്രം കളക്ട് ചെയ്തത് 19 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഹിന്ദി പതിപ്പ് 1 ലക്ഷം രൂപ കളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തമിഴ് പതിപ്പ് 13 ലക്ഷം കളക്ട് ചെയ്തു. തെലുങ്ക്, കന്നഡ പതിപ്പുകൾ യഥാക്രമം 4 ലക്ഷവും 1 ലക്ഷവും നേടി. ചിത്രം ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. കൂലിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ ഇപ്പോൾ 284.24 കോടി രൂപയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.  

350 കോടി രൂപ ബജറ്റിലിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് കൂലി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയാം. ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഭാ​ഗവും താരങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായിരുന്നു. ചിത്രത്തിനായി രജനീകാന്ത് വാങ്ങിയത് 150 കോടി രൂപയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നീട് വർദ്ധിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സംവിധായകൻ ലോകേഷ് കനകരാജിന് 50 കോടിയാണ് ലഭിച്ചത്. 

Also Read: Mammootty Birthday: കാടിനുനടുവിൽനിന്ന് ആകാശത്തിനരികിലേക്ക്; മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കി അട്ടപ്പാടിയിലെ കുട്ടികൾ

പ്രീ-റിലീസ് ഡീലുകളിൽ ചിത്രം നല്ല കളക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടസാധ്യത കുറവായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ഡിജിറ്റൽ, സാറ്റലൈറ്റ്, മ്യൂസിക് അവകാശങ്ങൾ നല്ല വിലയ്ക്ക് വിറ്റുപോയിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശങ്ങൾ 130 കോടിക്കും സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങൾ 90 കോടിക്കുമാണ് വിറ്റുപോയത്. റിലീസിന് മുമ്പുതന്നെ സിനിമ അതിന്റെ ചെലവിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം തിരിച്ചുപിടിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർ‌ക്കായി ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും. നാഗാർജുന, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഉപേന്ദ്ര, ആമിർ ഖാൻ, ശ്രുതി ഹാസൻ, സത്യരാജ്, റീബ മോണിക്ക ജോൺ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന ചിത്രമാണിത്. രജനികാന്തും ലോകേഷ് കനകരാജും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണിത്. സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരനാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. ഗിരീഷ് ഗംഗാധരൻ ആണ് കാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചത് ഫിലോമിൻ രാജ് ആണ്.

