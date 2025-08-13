Coolie First Review: ആരാധകർക്ക് വമ്പൻ സർപ്രൈസുമായി രജനിയും ലോകേഷും; 'കൂലി' റിവ്യൂ

ചെന്നൈ: ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് ചിത്രം 'കൂലി' ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. ചിത്രം വ്യാഴാഴ്ച തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ബുധനാഴ്ച ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഷോ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. രജനികാന്തിന്റെ 171-ാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ലോകേഷ്-രജനി കൂട്ടുകെട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണിത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഉമൈർ സന്ധു പങ്കുവച്ച റിവ്യൂ ആണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
ദുബായ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരൂപകനായ ഉമൈർ സന്ധു കൂലിയെ ഒരു വൺമാൻ ഷോ ആയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും സംഘട്ടന രംഗങ്ങളും മികച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 20 മിനിറ്റും ക്ലൈമാക്സും സിനിമയുടെ പ്രത്യേക ശക്തിയാണെന്ന് സന്ധു പറയുന്നു. സിനിമയിൽ ഒരു സർപ്രൈസും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സന്ധു പറയുന്നത്.
ALSO READ: പ്രീ സെയിലിൽ വൻ കുതിപ്പ്! ലിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെ കൂലിയും 100 കോടിയിലേക്ക്?
ചിത്രത്തിന് അഞ്ചിൽ 3.5 സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങാണ് സന്ധു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പരാജയ ചിത്രമായ തഗ് ലൈഫിനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രമെന്നാണ് ഉമൈർ സന്ധു വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്നും അതിനാൽ സന്ധുവിന്റെ അവലോകനം എത്രകണ്ട് വിശ്വസനീയമാണെന്നും പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കുന്നു. കൂലി ഒരു മാസ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് ചിത്രമാണ്.
ചിത്രത്തിൽ നാഗാർജുന, ഉപേന്ദ്ര, സൗബിൻ ഷാഹിർ, സത്യരാജ്, ശ്രുതിഹാസൻ, നിത്യ റാം, ചാർലി, ജൂനിയർ എംജിആർ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നടൻ ആമിർ ഖാനും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരൻ തന്റെ പഴയ സംഘത്തെ വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് കഥയുടെ ഇതിവൃത്തമെന്നാണ് സൂചന.
ALSO READ: തിയേറ്റർ ഇളക്കിമറിക്കാൻ 'കൂലി' എത്തുന്നു
വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ളത് പൂർണമായും വിറ്റുപോയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രം ആദ്യദിനം തന്നെ 1000 കോടി കളക്ഷൻ നേടുമോയെന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ ചെന്നൈയിൽ ബ്ലാക്ക് ആയി 2000 രൂപയ്ക്ക് വരെ വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. 4500 രൂപയ്ക്ക് വരെ ബ്ലാക്കിൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നടക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ചിത്രത്തിന് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വയലൻസ്, ഭാഷ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറക്കുന്നത്. കൂലി വൻ വിജയമാകുമെന്നാണ് രജനീകാന്ത് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.