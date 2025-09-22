English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Unni Mukundan: നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദന് സമൻസ്; മുൻ മാനേജരെ മർദ്ദിച്ചെന്ന കേസിൽ 27ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശം

Unni Mukundan Case: ഒക്ടോബർ 27ന് ഹാജരാകണമെന്നാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.  നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമൻസ് അയച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 22, 2025, 09:48 AM IST
  • മുൻ മാനേജർ വിപിൻ കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ വാദം
  • പോലീസ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെയും പരാതിക്കാരന്റെയും മൊഴി വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

Unni Mukundan: നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദന് സമൻസ്; മുൻ മാനേജരെ മർദ്ദിച്ചെന്ന കേസിൽ 27ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശം

കൊച്ചി: മുൻ മാനേജരെ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന കേസിൽ നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദന് സമൻസ് അയച്ച് കോടതി. നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കാക്കനാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സമൻസ് അയച്ചത്. ഒക്ടോബർ 27ന് ഹാജരാകണമെന്നാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, മുൻ മാനേജർ വിപിൻ കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ വാദം. പിടിവലി മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂവെന്നും മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പിടിവലിക്കിടെ മാനേജരുടെ കണ്ണട താഴെ വീണു പൊട്ടിയിരുന്നതായും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ മാനേജരുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയെന്നും പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് വച്ച് പിടിവലിയുണ്ടായെന്നുമാണ് വാദം. മർദ്ദിച്ചതിന് സിസിടിവി ക്യാമറകളിലോ സാക്ഷിമൊഴികളിലോ തെളിവില്ല. പോലീസ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെയും പരാതിക്കാരന്റെയും മൊഴി വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങലേൽക്കും വിധം മാനേജർ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാനാണ് ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയതെന്നും ആളൊഴിഞ്ഞ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് മർദ്ദിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു മാനേജരുടെ പരാതി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Unni MukundanActor Unni Mukundanഉണ്ണി മുകുന്ദൻ

