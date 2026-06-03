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Cylinder Explosion at Film Set: എസ്.ജെ സൂര്യയുടെ സിനിമാ സെറ്റിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഒരാൾക്ക് ദരുണാന്ത്യം ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവെച്ചു

Cylinder Explosion: പുലർച്ചെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് ബലൂണ്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 03, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:50 PM IST
Cylinder Explosion at Film Set: എസ്.ജെ സൂര്യയുടെ സിനിമാ സെറ്റിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഒരാൾക്ക് ദരുണാന്ത്യം ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവെച്ചു
Image Credit: explosion | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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