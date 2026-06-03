/Cylinder Explosion at Film Set: എസ്.ജെ സൂര്യയുടെ സിനിമാ സെറ്റിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഒരാൾക്ക് ദരുണാന്ത്യം ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവെച്ചു

നടൻ എസ് ജെ സൂര്യ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കില്ലർ' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരു മരമം. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ടെക്നീഷ്യനായ മദൻ (26) ആണ് മരിച്ചത്. സാങ്കേതിക പ്രവര്ത്തകരായ ശക്തിവേല് (27), സൂര്യ (23), ദിനകരന് (24) എന്നിവര്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ചെന്നൈ പെരുമ്പൂരിലെ ബിന്നി മില്സ് കോംപ്ലക്സില് വച്ച് ബോംബ് സ്ഫോടനം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ബലൂണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര് പൊട്ടി
സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിത്തെറിയുടെ യഥാര്ഥ കാരണം പരിശോധിക്കും. കൂടാതെ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. അപകടത്തെ പിന്നാലെ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് താല്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചു.
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