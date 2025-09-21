English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mohanlal Dadasaheb Phalke Award: 'അച്ഛൻ എന്നും അഭിമാനം' ; മോഹൻലാലിന്റെ പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ച് മകൾ വിസ്മയ

Dadasaheb Phalke Award Mohanlal: ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം നേടിയ മോഹൻലാലിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മകൾ വിസ്മയ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 21, 2025, 06:10 PM IST
  • വിസ്മയ മോഹൻലാലിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചു
  • മോഹൻലാൽ അനശ്വരമാക്കിയ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കൊളാഷിനൊപ്പമാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്

Read Also

  1. അച്ഛനെ കടത്തിവെട്ടി മകൾ... മോഹൻലാൽ കിക്കുമായി മകൾ വിസ്മയ!!!

Trending Photos

Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
7
Guru Shukra Yuti
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate Today: പിടിതരാതെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ്..! വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today: പിടിതരാതെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ്..! വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala Gold Rate Today: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
Mohanlal Dadasaheb Phalke Award: 'അച്ഛൻ എന്നും അഭിമാനം' ; മോഹൻലാലിന്റെ പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ച് മകൾ വിസ്മയ

രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതിയായ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം നേടിയ മോഹൻലാലിനെ അഭിനന്ദിച്ച് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് മകൾ വിസ്മയ. പുരസ്കാരം നേടിയ അച്ഛനെ അഭിനന്ദിച്ച് വിസ്മയ ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച് കുറിപ്പ് വൈറലായി. മോഹൻലാൽ അനശ്വരമാക്കിയ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കൊളാഷിനൊപ്പമാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vismaya Mohanlal (@mayamohanlal)

രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതിയാണ് ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം. തന്റെ പുരസ്കാര നേട്ടത്തെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച അം​ഗീകാരമെന്നാണ് മോഹൻലാൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയാണ് നടൻ മോഹൻലാൽ. 2004ൽ സംവിധായകൻ അടൂർ ​ഗോപാലകൃഷ്ണന് ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

'അഭിനന്ദനങ്ങൾ അച്ഛാ... അതുല്യനായ കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ, അതുല്യനായ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ‍ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു' എന്നാണ് വിസ്മയ ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്. പോസ്റ്റിന് താഴെ മോഹൻലാലിന് അഭിനന്ദനവുമായി നിരവധി പേരാണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

MohanlalDadasaheb Phalke Awardമോഹൻലാൽ

Trending News