Mohanlal Dadasaheb Phalke Award: 'അച്ഛൻ എന്നും അഭിമാനം' ; മോഹൻലാലിന്റെ പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ച് മകൾ വിസ്മയ

രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതിയായ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം നേടിയ മോഹൻലാലിനെ അഭിനന്ദിച്ച് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് മകൾ വിസ്മയ. പുരസ്കാരം നേടിയ അച്ഛനെ അഭിനന്ദിച്ച് വിസ്മയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച് കുറിപ്പ് വൈറലായി. മോഹൻലാൽ അനശ്വരമാക്കിയ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കൊളാഷിനൊപ്പമാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.
രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതിയാണ് ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം. തന്റെ പുരസ്കാര നേട്ടത്തെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരമെന്നാണ് മോഹൻലാൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയാണ് നടൻ മോഹൻലാൽ. 2004ൽ സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
'അഭിനന്ദനങ്ങൾ അച്ഛാ... അതുല്യനായ കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ, അതുല്യനായ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു' എന്നാണ് വിസ്മയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്. പോസ്റ്റിന് താഴെ മോഹൻലാലിന് അഭിനന്ദനവുമായി നിരവധി പേരാണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
