രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ നടി ദീപിക പദുക്കോണും രൺവീർ സിങ്ങും. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇരുവരും ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മകൾ ദുവയിലൂടെയാണ് താരദമ്പതികൾ പ്രഗ്നൻസി വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മകൾ ദുവയുടെ ചിത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മകളുടെ മുഖം വ്യക്തമല്ല.
2018 നവംബര് 14 നാണ് ദീപികയും രണ്വീറും വിവാഹിതരായത്. ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 8നാണ് ഇരുവർക്കും മകൾ ദുവ ജനിക്കുന്നത്. 2018 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ദമ്പതികൾ ആദ്യം ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
2013 ല് രാം ലീലയുടെ സമയത്ത് പ്രണയത്തിലായ രൺവീറും ദീപികയും 2015ല് രഹസ്യമായി വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇറ്റലിയിലെ ലേക്ക് കോമോയില് നടന്ന ഗംഭീര ചടങ്ങിൽ ഇരുവരും വിവാഹിതരായി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദീപാവലി നാളിലാണ് മകളുടെ ചിത്രം അവർ പുറത്തുവിട്ടത്. അറബിയില് "പ്രാർത്ഥന" എന്നാണ് ദുവ എന്ന വാക്കിന്റെ അര്ഥം.
