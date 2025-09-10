Demon Slayer: ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരംഗമായി ഡെമൺ സ്ലേയർ; ടിക്കറ്റ് വില കുതിച്ചുയരുന്നു

ഔദ്യോഗിക റിലീസിന് മുമ്പുതന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരംഗമായി മാറുകയാണ് ഡെമൺ സ്ലേയർ. അനിമേ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഡെമൺ സ്ലേയർ-ഇൻഫിനിറ്റി കാസിൽ സെപ്റ്റംബർ 12 ന് തിയറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കും. കൊച്ചിയിലെ തിയേറ്ററുകളില് പുലര്ച്ചെ നാലിന് ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഷോയുടെ ടിക്കറ്റ് അതിവേഗമാണ് വിറ്റഴിയുന്നത്. ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നല്ലെ, കേട്ടത് ശരിയാണ്. ബുക്ക് മൈഷോ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഡെമൺ സ്ലേയറിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ചില നഗരങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 700 കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ വാരാന്ത്യ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം 15 കോടി രൂപ നേടിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ലൈവ്-ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമാണ് ഡെമൺ സ്ലേയർ. പൂനെയിൽ രാവിലെ 5 മണിക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജാപ്പനീസ് ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
തുടർച്ചയായി ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുകയും, ആനിമേഷൻ ചാർട്ടുകളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഡെമൺ സ്ലേയർ, ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കിടയിലും സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 2021 ഓഗസ്റ്റ് 13 ന് ഇന്ത്യൻ തിയേറ്ററുകളിൽ വീണ്ടും റിലീസ് ചെയ്ത ഡെമൺ സ്ലേയറിൻ്റെ മുൻ ചിത്രമായ മുഗെൻ ട്രെയിൻ, ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ആനിമേഷൻ ചിത്രമാണ്. പ്രമുഖ ദേശീയ സിനിമാ ശൃംഖലകളായ പിവിആർ, ഐനോക്സ്, സിനിപോളിസ് എന്നിവയിലുടനീളം വാരാന്ത്യ ബുക്കിംഗുകൾ രണ്ടര ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ആനിമേഷൻ സിനിമകൾക്ക് അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത ഈ ചിത്രത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊയോഹാരു ഗോട്ടൂഗിന്റെ മാംഗയുടെ അനിമേഷനാണ് ഡെമോൺ സ്ലേയർ എന്ന ജാപ്പനീസ് അനിമേ.
