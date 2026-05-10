Dhurandhar 2 Ott: 'ധുരന്ധർ 2' ഒടിടിയിലേക്ക്; സ്ട്രീമിങ് വിദേശത്ത് മാത്രം? ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിപ്പിൽ

Dhurandhar: The Revenge OTT Release Date: രൺവീർ സിങ് നായകനായി വമ്പൻ ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രമാണ് 'ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്'. ആദിത്യ ധർ സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്ലോക്ബസ്റ്റർ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസുകളിൽ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത്. ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ധുരന്ധർ' എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത്.
ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, ചിത്രം മെയ് 14 ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇത് വിദേശത്ത് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുക. തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത പതിപ്പിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അധിക ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് ഈ പതിപ്പ് എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. 3 മണിക്കൂർ 52 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമേറിയതാകും ഒടിടി പതിപ്പ്.
ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ?
ഇന്ത്യയിൽ ചിത്രം എപ്പോൾ ഒടിടിയിൽ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മെയ് 14ന് തന്നെ ചിത്രം ഇന്ത്യയിലും സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
രൺവീർ സിങ്ങിനൊപ്പം സാറ അർജുൻ, സഞ്ജയ് ദത്ത്, അർജുൻ രാംപാൽ, രാകേഷ് ബേദി എന്നിവരുൾപ്പെടെ വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദിക്ക് പുറമെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിലും ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയിരുന്നു. ഹംസ എന്ന ഐഡന്റിറ്റി സ്വീകരിച്ച ജസ്കിരത് സിംഗ് രംഗി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് രൺവീർ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
