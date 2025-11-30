Dies Irae Ott Release: ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കാണാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? എങ്കിലിതാ 'ഡീയസ് ഈറേ' ഒടിടിയിലെത്തുന്നു...

തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകരെ ഭയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ചിത്രമാണ് ഡീയസ് ഈറേ. ഭ്രമയുഗത്തിന് ശേഷം രാഹുല് സദാശിവന് ഒരുക്കിയ ചിത്രം ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് നേടിയത്. പ്രണവിന്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് ചിത്രമെന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞ ചിത്രമാണിത്. മികച്ച കളക്ഷനും ചിത്രം നേടി. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, വൈ നോട്ട് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. ചക്രവര്ത്തി രാമചന്ദ്ര, എസ്. ശശികാന്ത് എന്നിവരാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ.
ഇപ്പോഴിതാ തിയേറ്ററിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആണ് ഒടിടി റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 5 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. സംവിധായകന് രാഹുല് സദാശിവന് തന്നെ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
The Day of Wrath is here.
Diés Iraé will be streaming from December 5 only on JioHotstar.@impranavlal @rahul_madking @StudiosYNot @chakdyn @sash041075 @allnightshifts @studiosynot #DiésIraé #DiésIraéOnHotstar #PranavMohanlal #Horror #Thriller #Suspense #JioHotstar… pic.twitter.com/AYBPyGwfsL
— JioHotstar Malayalam (@JioHotstarMal) November 28, 2025
'ക്രോധത്തിന്റെ ദിനം' എന്നര്ത്ഥം വരുന്ന 'ദി ഡേ ഓഫ് റാത്ത്' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് ടൈറ്റില് ടാഗ് ലൈന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം: ഷെഹ്നാദ് ജലാല് ഐ എസ് സി. കലാസംവിധാനം: ജ്യോതിഷ് ശങ്കര്. സംഗീത സംവിധായകന്: ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യര്. എഡിറ്റര്: ഷഫീക്ക് മുഹമ്മദ് അലി. സൗണ്ട് ഡിസൈനര്: ജയദേവന് ചക്കാടത്ത്. സൗണ്ട് മിക്സ്: എം ആർ രാജാകൃഷ്ണന്. മേക്കപ്പ്: റൊണക്സ് സേവ്യര്. സ്റ്റണ്ട്: കലൈ കിംഗ്സണ്.
കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര്: മെല്വി ജെ. പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈന്: എയിസ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ. സ്റ്റില്സ്: അര്ജുന് കല്ലിങ്കല്. കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകര്. വിഎഫ്എക്സ്: ഡിജിബ്രിക്സ്. ഡിഐ: രംഗ്റെയ്സ് മീഡിയ. പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര്: അരോമ മോഹന്. മ്യൂസിക് ഓണ്: നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റെക്കോര്ഡ്സ്.