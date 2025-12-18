Bha Bha Bha Review: ദിലീപിൻ്റെ 'ഭ ഭ ഭ' ഹിറ്റ്! വിമർശകരോടുള്ള മറുപടിയോ ഈ ചിത്രം?

ദിലീപിൻ്റെ കരിയറിലെ വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവായി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് 'ഭ ഭ ഭ' (Bha Bha Ba). പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ 'ഭയം, ഭക്തി, ബഹുമാനം' എന്നതിനെ ചുരുക്കിയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഈ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി.കെ. ജോസഫിനെ (ബൈജു സന്തോഷ്) തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ദിലീപ് ചെയ്യുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ നോബൽ (വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ), അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ അക്ഷർ (സാൻഡി) എന്നിവരാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ എന്തിനാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്? ഇതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ത്? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ ചിത്രം.
അർമോയുടെ മികച്ച ഛായാഗ്രഹണമാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. സംഘട്ടന രംഗങ്ങളും കിഡ്നാപ്പിംഗ് രംഗങ്ങളും അതീവ ക്രിയേറ്റീവ് ആയി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച 'ഗില്ലി ബാല' എന്ന കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും വൺ ലൈനറുകളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ തൻ്റെ വേഷം വളരേ ഊർജ്ജസ്വലമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ലോജിക് ഇല്ല, ഭ്രാന്ത് മാത്രം" എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെ എത്തിയ സിനിമയ്ക്ക് ശക്തമായ ഒരു കഥയില്ല. വൈകാരികമായ വശങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെയില്ലാത്ത ഒരു കെട്ടുറപ്പില്ലാത്ത കഥയാണിതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ദിലീപിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സമീപകാല സംഭവങ്ങളുമായുള്ള സാമ്യം ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. പഴയകാല ദിലീപ് സിനിമകളിലെ കോമഡി രംഗങ്ങൾ, ആ സിനിമയിൽ കുറവാണ്.
ധനഞ്ജയ് ശങ്കർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ഫാഹിം സഫറും നൂറിൻ ഷെരീഫും എഴുതിയ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഗോകുലം ഗോപാലനാണ്.
