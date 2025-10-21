Kalyanaraman Re-Release: റീ റിലീസിനൊരുങ്ങി ജനപ്രിയ നായകന്റെ ചിത്രവും; തിയേറ്റർ ചിരിപ്പറമ്പാക്കാൻ വരുന്നു കല്യാണരാമൻ

ഒരിക്കൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട സിനിമ, പിന്നീട് എത്രയോ തവണ അത് ടെലിവിഷനിലൂടെയും നമ്മൾ കണ്ടു. എന്നാൽ ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് യുവ തലമുറ ഓടികയറി ആഘോഷമാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിലെ ട്രെൻഡ്. സ്ഫടികത്തിൽ തുടങ്ങി രാവണപ്രഭുവിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ട്രെൻഡ്. ഈ സിനിമകൾക്ക് പിന്നാലെ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപിന്റെ കല്യാണരാമനും റീ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
2002ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കോമഡി എന്റർടൈനർ ചിത്രമാണ് കല്യാണരാമൻ. ഇന്നും ടിവിയിൽ വരുമ്പോൾ ഏവരും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിത്രം. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം ഷാഫിയും കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവ നിർവ്വഹിച്ചത് ബെന്നി പി. നായരമ്പലവും ആണ്. ലാൽ ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ലാൽ നിർമ്മിച്ച ചിത്രം ലാൽ തന്നെയാണ് റിലീസ് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും. ദിലീപ്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ലാലു അലക്സ്, ലാൽ, നവ്യ നായർ, ജ്യോതിർമയി എന്നിവർ പ്രധാനവേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ ചിത്രത്തിൽ സലിം കുമാർ, ഇന്നസെന്റ്, ബോബൻ ആലുമ്മൂടൻ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി, കൊച്ചു പ്രേമൻ തുടങ്ങിയവരും അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ദിലീപ്,സലിം കുമാർ, ഇന്നസെന്റ് എല്ലാരും കോമഡികൾ കൊണ്ട് മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ച സിനിമ. സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലത്തിന് മുൻപേ ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആയിരുന്നു ഈ സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകൾ എല്ലാം. ഷർട്ട് മുതൽ ചുരിദാർ വരെ ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആയിരുന്നു. 4Kഅറ്റ്മോസിൽ എത്തി മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയ ദേവദൂതൻ, ഛോട്ടാ മുംബൈ, റീ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന കമ്മീഷർ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസ് 4K റീ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് കല്യാണരാമൻ.
കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി എഴുതിയ ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതസംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചത് ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ് ആണ്. ഛായാഗ്രഹണം പി സുകുമാർ. മികച്ച 4K ദൃശ്യ നിലവാരത്തിലും ശബ്ദത്തിലും പുനരവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം 2026 ജനുവരിയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. 4k റീമാസ്റ്ററിങ് നിർമാണം :ദീപക് ദിനേശ്, ആൽബർട്ട് ലൈസൺ ടി,ക്രീയേറ്റീവ് വിഷനറി ഹെഡ് - ബോണി അസ്സനാർ, ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ ഹെഡ് - ബിനോയ് സി ബാബു,ജിബിൻ ജോയ്, പി ആർ ഓ. ഐശ്വര്യ രാജ്.
