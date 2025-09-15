Jeethu Joseph: ''മമ്മൂക്കയുമൊത്തുള്ള ചിത്രം ലോക്ക് ചെയ്തു''; വ്യക്തത വരുത്തി ജീത്തു ജോസഫ്

മമ്മൂട്ടിയുമായി പുതിയ ചിത്രം വരുന്നുവെന്ന വാർത്തയിൽ പ്രതികരിച്ച് സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ്. മമ്മൂക്കയുമായി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു, പടം ലോക്ക് ചെയ്തു? എന്ന വാർത്തയോടാണ് ജീത്തു പ്രതികരിച്ചത്. താൻ അറിഞ്ഞ കാര്യമല്ല അതെന്നാണ് ജീത്തു ജോസഫിന്റെ മറുപടി. അത്തരത്തിലൊരു ഡിസ്ക്കഷൻ മമ്മൂക്കയുമായി ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആസിഫ് അലിയുമൊത്തുള്ള പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രസ് മീറ്റിനിടെയാണ് ജീത്തു ജോസഫ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
'അങ്ങനൊരു സംഭവം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡിസ്കഷനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ വന്ന വാർത്തയാണിത് എന്നായിരുന്നു ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞത്.
Also Read: Basil Joseph's New Journey: 'ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന്'; നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ച് ബേസിൽ ജോസഫ്
ദൃശ്യം മൂന്നിനെ കുറിച്ചും ജീത്തു ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു. ''ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം ഞാൻ എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് എന്നെ ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. അത് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാള സിനിമ ഇറങ്ങിയാൽ പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ചിത്രത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ എഴുതി. പക്ഷേ അവർക്ക് അവിടെ കൾച്ചറൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവർ അതിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്, ദൃശ്യ 3യുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് നിജസ്ഥിതിയെന്ന് ''ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ആസിഫ് അലിയെ നായകനാക്കി ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് മിറാഷ്. അപര്ണ ബാലമുരളിയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. സെപ്റ്റംബർ 19ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. കൂമൻ എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജീത്തു ജോസഫും ആസിഫും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.