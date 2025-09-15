English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jeethu Joseph: ''മമ്മൂക്കയുമൊത്തുള്ള ചിത്രം ലോക്ക് ചെയ്തു''; വ്യക്തത വരുത്തി ജീത്തു ജോസഫ്

മമ്മൂട്ടിയുമൊത്തുള്ള സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളിൽ പ്രതികരിച്ച് ജീത്തു ജോസഫ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 15, 2025, 01:06 PM IST
  • ദൃശ്യം മൂന്നിനെ കുറിച്ചും ജീത്തു ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു.
  • ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം ഞാൻ എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് എന്നെ ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടു.

Jeethu Joseph: ''മമ്മൂക്കയുമൊത്തുള്ള ചിത്രം ലോക്ക് ചെയ്തു''; വ്യക്തത വരുത്തി ജീത്തു ജോസഫ്

മമ്മൂട്ടിയുമായി പുതിയ ചിത്രം വരുന്നുവെന്ന വാർത്തയിൽ പ്രതികരിച്ച് സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ്. മമ്മൂക്കയുമായി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു, പടം ലോക്ക് ചെയ്തു? എന്ന വാർത്തയോടാണ് ജീത്തു പ്രതികരിച്ചത്. താൻ അറിഞ്ഞ കാര്യമല്ല അതെന്നാണ് ജീത്തു ജോസഫിന്റെ മറുപടി. അത്തരത്തിലൊരു ഡിസ്ക്കഷൻ മമ്മൂക്കയുമായി ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആസിഫ് അലിയുമൊത്തുള്ള പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രസ് മീറ്റിനിടെയാണ് ജീത്തു ജോസഫ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 

'അങ്ങനൊരു സംഭവം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡിസ്കഷനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ വന്ന വാർത്തയാണിത് എന്നായിരുന്നു ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞത്. 

ദൃശ്യം മൂന്നിനെ കുറിച്ചും ജീത്തു ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു. ''ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം ഞാൻ എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് എന്നെ ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. അത് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാള സിനിമ ഇറങ്ങിയാൽ പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ചിത്രത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് മുഴുവൻ എഴുതി. പക്ഷേ അവർക്ക് അവിടെ കൾച്ചറൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവർ അതിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്, ദൃശ്യ 3യുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് നിജസ്ഥിതിയെന്ന് ''ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

ആസിഫ് അലിയെ നായകനാക്കി ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് മിറാഷ്. അപര്‍ണ ബാലമുരളിയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. സെപ്റ്റംബർ 19ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. കൂമൻ എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജീത്തു ജോസഫും ആസിഫും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. 

