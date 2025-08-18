Director Nissar Passed Away: പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ നിസാർ അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം കരൾ-ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന്

കോട്ടയം: ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ നിസാർ അന്തരിച്ചു. കരൾ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശേരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം. 1994 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സുദിനം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 95ൽ നിസാർ 'ത്രീ മെൻ ആർമി' എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രവും സംവിധാനം ചെയ്തു. 27 സിനിമകൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സംസ്കാരം നാളെ ചങ്ങനാശ്ശേരി പഴയ പള്ളി കബര്സ്ഥാനില്. പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ: അച്ഛൻ രാജാവ് അപ്പൻ ജേതാവ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്, ഓട്ടോ ബ്രദേഴ്സ്, അപരന്മാർ നഗരത്തിൽ, കായംകുളം കണാരൻ, താളമേളം, ഡാൻസ്, മേരാം നാം ജോക്കർ, ആറു വിരലുകൾ.
