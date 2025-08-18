English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Director Nissar Passed Away: പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ നിസാർ അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം കരൾ-ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന്

27 സിനിമകളാണ് നിസാർ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചങ്ങനാശേരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 18, 2025, 03:49 PM IST
  • 1994 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സുദിനം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.
  • 95ൽ നിസാർ 'ത്രീ മെൻ ആർമി' എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രവും സംവിധാനം ചെയ്തു.

Read Also

  1. Bigg Boss: ഓന്ത് പോലും ഇങ്ങനെ നിറം മാറുമോ? ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ നൈസായിട്ട് കാലുവാരി ശൈത്യ, ഫുൾ നെ​ഗറ്റീവ്

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today 17 august 2025: സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ വിലയ്ക്ക്...
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 17 august 2025: സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ വിലയ്ക്ക്...
Kerala Lottery Result Today 18 August 2025: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala Lottery Result Today 18 August 2025: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Coriander Benefits: ഹൃദയാരോ​ഗ്യം മുതൽ ദഹനം വരെ; മല്ലിയില വെറുതെയല്ല..! ​ഗുണങ്ങൾ‌ അനവധി
5
Coriander leaves
Coriander Benefits: ഹൃദയാരോ​ഗ്യം മുതൽ ദഹനം വരെ; മല്ലിയില വെറുതെയല്ല..! ​ഗുണങ്ങൾ‌ അനവധി
Director Nissar Passed Away: പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ നിസാർ അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം കരൾ-ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന്

കോട്ടയം: ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ നിസാർ അന്തരിച്ചു. കരൾ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശേരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം. 1994 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സുദിനം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 95ൽ നിസാർ 'ത്രീ മെൻ ആർമി' എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രവും സംവിധാനം ചെയ്തു. 27 സിനിമകൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

സംസ്‌കാരം നാളെ ചങ്ങനാശ്ശേരി പഴയ പള്ളി കബര്‍സ്ഥാനില്‍. പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ: അച്ഛൻ രാജാവ് അപ്പൻ ജേതാവ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്, ഓട്ടോ ബ്രദേഴ്സ്, അപരന്മാർ നഗരത്തിൽ, കായംകുളം കണാരൻ, താളമേളം, ഡാൻസ്, മേരാം നാം ജോക്കർ, ആറു വിരലുകൾ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Director NissarDirector Nissar Passed AwayMalayalam film directorസംവിധായകൻ നിസാർസംവിധായകൻ നിസാർ അന്തരിച്ചു

Trending News