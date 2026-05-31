Shane nigam movie ott
ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനായ പോലീസ് ഇൻവെറ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ദൃഢം' ഒടിടിയിലേക്ക്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചിത്രം ഉടൻ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. എന്നാൽ തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. മികച്ച ത്രില്ലർ അനുഭവം തന്ന ചിത്രമാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം.
മലയാള ക്രൈം ത്രില്ലറുകളുടെ പതിവ് ഫോർമുലകളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്ന ദൃഢം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ എസ്ഐ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണനിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്. ഇടുക്കിയിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആദ്യ പോസ്റ്റിങ്ങായി എസ്ഐ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണൻ എത്തുന്നതോടെയാണ് ഇവിടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്.
സർവീസിൽ തികച്ചും പുതുമുഖമായ വിജയ്, അനുഭവസമ്പത്ത് കുറവായിട്ടും തന്റെ ആദ്യ കേസ് തെളിയിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് സിനിമയിയെ പ്രധാന ആകർഷണം. പതിയെ സിനിമ സസ്പെൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടെ ഒരു സാധാരണ ത്രില്ലർ എന്നതിലുപരി ‘ദൃഢം’ കൂടുതൽ അന്വേഷണാനുഭവമായി മാറുന്നു. അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സിനിമയുടെ സസ്പെൻസും ടെൻഷനും ഇരട്ടിയാകുകയും ക്ലൈമാക്സ് പ്രേക്ഷകനെ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു റിലീസിന് ശേഷം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
ബി തിലകൻ, ദിനേഷ് പ്രഭാകർ, നന്ദൻ ഉണ്ണി, കോട്ടയം രമേഷ്, വിനോദ് ബോസ്, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രശാന്ത് മുരളി, മാത്യു വർഗീസ്, ജോജി കെ ജോൺ, ബ്രിട്ടോ ഡേവിഡ്, അഭിഷേക് രവീന്ദ്രൻ, സാനിയ ഫാത്തിമ, കൃഷ്ണ പ്രഭ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇ ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ജീത്തു ജോസഫ് (ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്) എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചത്. മുകേഷ് ആർ മേത്ത, സിവി സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ദൃഢം നിർമ്മിച്ചത്. പിഎൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ ഛായാഗ്രഹണവും ശ്രീരാഗ് സജി പശ്ചാത്തല സംഗീതവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: കറ്റീന ജീത്തു, എഡിറ്റർ: വിനായക്, സംഗീത സംവിധാനം: ശ്രീരാഗ് സജി.
