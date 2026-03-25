English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Drishyam 2 Theatre Release: മൂന്നാം ഭാ​ഗത്തിന് മുൻപ് 'ദൃശ്യം 2' ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടാലോ? ഒടിടിയിൽ അല്ല, ഇക്കുറി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ!

Drishyam 2 Theatre Release: മൂന്നാം ഭാ​ഗത്തിന് മുൻപ് 'ദൃശ്യം 2' ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടാലോ? ഒടിടിയിൽ അല്ല, ഇക്കുറി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ!

Drishyam 2 Theatre Release Date: മൂന്നാം ഭാ​ഗം റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയല്ലേ, അതിന് മുൻപ് ദൃശ്യം 2 വീണ്ടും കണ്ടാലോ? ഒടിടിയിൽ അല്ല, ഇക്കുറി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം...

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 25, 2026, 06:37 PM IST
  • മോഹൻലാലും ജീത്തു ജോസഫും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായി ആരാധകർ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
  • മെയ് 21 ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Trending Photos

Drishyam 2 Theatre Release: മൂന്നാം ഭാ​ഗത്തിന് മുൻപ് 'ദൃശ്യം 2' ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടാലോ? ഒടിടിയിൽ അല്ല, ഇക്കുറി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ!

'ദൃശ്യം 3' മെയ് മാസത്തിൽ റിലീസിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഏപ്രിലിൽ റിലീസിനെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും മെയ് 21ന് മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തിലേക്ക് റിലീസ് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ആദ്യ രണ്ട് ഭാ​ഗ്യങ്ങളും ഹിറ്റായതോടെയാണ് മൂന്നാം ഭാ​ഗത്തിലേക്ക് സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ് കടന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ മൂന്നാം ഭാ​ഗത്തിന്റെ റിലീസിന് മുൻപായി രണ്ടാം ഭാ​ഗം വീണ്ടും കാണാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ടീം. ഇക്കുറി ഒടിടിയിൽ അല്ല മറിച്ച് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് 'ദൃശ്യം 2' എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. 

Add Zee News as a Preferred Source

'ദൃശ്യം 2' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

കൊവിഡ് കാലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം 2. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയം ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പകരം ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. 2021 ഫെബ്രുവരി 19നാണ് ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തിയത്. ' ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സീക്വലുകളിൽ ഒന്ന്' എന്നാണ് ദൃശ്യം 2നെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം. ചിത്രം നിരൂപക പ്രശംസ നേടി. 2020 മെയ് 21ന് മോഹൻലാലിന്റെ 60-ാം ജന്മദിനത്തിലാണ് ചിത്രം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം 3യുടെ റിലീസിന് മുൻപായി രണ്ടാം ഭാ​ഗം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തിക്കുകയാണ്. 5 വർഷം മുൻപ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 10ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നതോടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ആ പരാതി മാറിക്കിട്ടുകയാണ്. 

 

'ദൃശ്യം 3' മെയ് 21ന്

മോഹൻലാലും ജീത്തു ജോസഫും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായി ആരാധകർ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. മെയ്ന് 21 ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മീന, അൻസിബ ഹസൻ, ആശാ ശരത്, സിദ്ദിഖ്, എസ്തർ അനിൽ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Drishyam 2Drishyam 3Actor Mohanlalദൃശ്യം 2ദൃശ്യം 3

Trending News