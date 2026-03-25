'ദൃശ്യം 3' മെയ് മാസത്തിൽ റിലീസിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഏപ്രിലിൽ റിലീസിനെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും മെയ് 21ന് മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തിലേക്ക് റിലീസ് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗ്യങ്ങളും ഹിറ്റായതോടെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ് കടന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ റിലീസിന് മുൻപായി രണ്ടാം ഭാഗം വീണ്ടും കാണാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ടീം. ഇക്കുറി ഒടിടിയിൽ അല്ല മറിച്ച് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് 'ദൃശ്യം 2' എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം.
'ദൃശ്യം 2' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
കൊവിഡ് കാലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം 2. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയം ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പകരം ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. 2021 ഫെബ്രുവരി 19നാണ് ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തിയത്. ' ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സീക്വലുകളിൽ ഒന്ന്' എന്നാണ് ദൃശ്യം 2നെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം. ചിത്രം നിരൂപക പ്രശംസ നേടി. 2020 മെയ് 21ന് മോഹൻലാലിന്റെ 60-ാം ജന്മദിനത്തിലാണ് ചിത്രം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം 3യുടെ റിലീസിന് മുൻപായി രണ്ടാം ഭാഗം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തിക്കുകയാണ്. 5 വർഷം മുൻപ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 10ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നതോടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ആ പരാതി മാറിക്കിട്ടുകയാണ്.
'ദൃശ്യം 3' മെയ് 21ന്
മോഹൻലാലും ജീത്തു ജോസഫും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായി ആരാധകർ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. മെയ്ന് 21 ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മീന, അൻസിബ ഹസൻ, ആശാ ശരത്, സിദ്ദിഖ്, എസ്തർ അനിൽ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
