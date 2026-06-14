/Drishyam 3 Ott Release: ജോർജുക്കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഇനിയും അറിഞ്ഞില്ലേ? കാത്തിരിക്കൂ 4 ദിനങ്ങൾ കൂടി! ദൃശ്യം 3 ഒടിടിയിലേക്ക്

പ്രേക്ഷർ കാത്തിരുന്ന തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം 3. ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ 200 കോടിക്ക് മുകളിൽ നേടിയ ദൃശ്യം 3 ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മെയ് 21ന് മോഹൻലാലിന്റെ പിറന്നാൾ ദിവസമാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
ദൃശ്യം 3 ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?
ജോർജുകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഇനിയും അറിയാത്തവർക്കായി ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആമസോൺ പ്രൈം ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജൂൺ 18നാണ് സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി നാല് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.
'ഭൂതകാലം ഒരിക്കലും നിശബ്ദമായിരിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ടാഗ്ലൈൻ. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. മോഹൻലാലിനൊപ്പം മീന, എസ്തർ അനിൽ, അൻസിബ ഹസ്സൻ എന്നിവരും മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ വേഷമിടുന്നു. ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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