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Drishyam 3 Ott Release: ജോർജുക്കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഇനിയും അറിഞ്ഞില്ലേ? കാത്തിരിക്കൂ 4 ദിനങ്ങൾ കൂടി! ദൃശ്യം 3 ഒടിടിയിലേക്ക്

Drishyam 3 Ott: ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസിലൂടെയാണ് ദൃശ്യം 3 സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 14, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:43 PM IST
Drishyam 3 Ott Release: ജോർജുക്കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഇനിയും അറിഞ്ഞില്ലേ? കാത്തിരിക്കൂ 4 ദിനങ്ങൾ കൂടി! ദൃശ്യം 3 ഒടിടിയിലേക്ക്
Image Credit: Drishyam 3 | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ജോർജുക്കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഇനിയും അറിഞ്ഞില്ലേ? കാത്തിരിക്കൂ
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