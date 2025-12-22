English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Drishyam 3 Release Date Announced: 'ദൃശ്യം 3' റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്; മലയാളം പതിപ്പിന് മുൻപേ ഹിന്ദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം

Drishyam 3 Release Date Announced: സ്റ്റാർ സ്റ്റുഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ പുറത്തുവിട്ട അനൗൺസ്മെന്റ് ടീസറിലാണ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 22, 2025, 08:11 PM IST
  • അഭിഷേക് പഥക് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്
  • ഹിന്ദിയിൽ അജയ് ദേവ്​ഗൺ ആണ് നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

ദൃശ്യം 3യുടെ യഥാർഥ മലയാളം പതിപ്പിന് മുൻപേ ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു. സ്റ്റാർ സ്റ്റുഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ പുറത്തുവിട്ട അനൗൺസ്മെന്റ് ടീസറിലാണ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2026 ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

രണ്ടാം ഭാ​ഗം ഇറങ്ങി നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ദൃശ്യത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാ​ഗം എത്തുന്നത്. മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച ജോർജുകുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ  അജയ് ദേവ്​ഗൺ ആണ് ഹിന്ദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ തബു, ശ്രിയ ശരൺ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

നിലവിൽ ഷൂട്ടിങ് പുരോ​ഗമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം അടുത്ത വർഷം ആദ്യപകുതിയോടെ അവസാനിച്ചേക്കും. ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അഭിഷേക് പഥക് ആണ്. മലയാളത്തിൽ ജീത്തു ജോസഫ് തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഡിസംബർ അവസാനം ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

