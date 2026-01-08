Drishyam 3 Release: വിഷുവിന് ജോർജുകുട്ടി എത്തും; ഹിന്ദി പതിപ്പിനും മുൻപേ റിലീസ്; 'ദൃശ്യം 3' ഏപ്രിലിലെന്ന് ജീത്തു ജോസഫ്

പ്രേക്ഷകർ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് 'ദൃശ്യം 3'. മലയാളത്തിൽ വൻ വിജയമായ ചിത്രമായിരുന്നു ദൃശ്യം. പിന്നീട് ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗവും റിലീസ് ചെയ്ത്. ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ വമ്പൻ വിജയത്തിന് ശേഷം നിരവധി ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് ഇത് റീമേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മോഹൻലാലും ജീത്തു ജോസഫും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായി ആരാധകർ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ച് സംവിധായകൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രം ഏപ്രിലിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്ന് സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ് അറിയിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ച് സംവിധായകൻ തന്നെ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ആദ്യ വെളിപ്പെടുത്തലാണിത്. വമ്പൻ വിജയമായ ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്ക് ശേഷമെത്തുന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഒത്ത് ഉയരുമെന്നാണ് സിനിമാ ലോകത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
''ആളുകളെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ച ചിത്രമാണ് ദൃശ്യ. അതിന്റെ ഭാരമുണ്ട്. വലിയ പ്രതീക്ഷകളില്ലാതെ ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ദൃശ്യം 3 കാണാം. ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദിയെന്നും ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ദൃശ്യം മാത്രമല്ല, താൻ വേറെയും സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു. ബിജു മേനോനും ജോജു ജോർജും ഒന്നിക്കുന്ന 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' ജനുവരി 30-ന് റിലീസ് ചെയ്യും. ചിത്രം വളരെ മികച്ചതാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറിന് നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു''.
അതേസമയം അജയ് ദേവ്ഗൺ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് ഒക്ടോബറിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അഭിഷേക് പഥക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. മലയാളത്തിൽ മുരളി ഗോപി അവതരിപ്പിച്ച ഐ.ജി തോമസ് ബാസ്റ്റിൻ എന്ന കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രത്തെ ഹിന്ദിയിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അക്ഷയ് ഖന്നയായിരുന്നു. എന്നാൽ താരം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
