Drishyam 3 Shoot: ജോർജ്കുട്ടി ഇനി എന്ത് കുഴപ്പമാണുണ്ടാക്കുക? പൂജാ ചടങ്ങുകളോടെ 'ദൃശ്യം 3'ന് തുടക്കം, മോഹൻലാൽ ഡൽഹിയിലേക്ക്

ദൃശ്യം 3 ഇനി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ അധിക നാളുകൾ എടുക്കില്ല. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൂജാ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയത്. മോഹൻലാൽ ക്ലാപ്പ് അടിച്ച് ചിത്രീകരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ്, ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പൂത്തോട്ട ലോ കോളജിൽ ആണ് ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്. 55 ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് വിവരം.
ഓരോ സിനിമയും തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് തടസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നും വലിയ വിജയമാകണമെന്നുമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. ഈ ചിത്രവും വലിയ വിജയമാകട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൃശ്യം, ദൃശ്യം 2 എന്നിവ പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചിലേറ്റ് വാങ്ങിയ സിനിമകളാണെന്നും ദൃശ്യം 3ഉം അവർ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. ജോർജ്കുട്ടി ഇനി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.
ദൃശ്യം 3യുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഇരട്ടിമധുരമാണ് ഇത്. മോഹൻലാലിന് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കിട്ടി. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഇതൊരു അഭിമാന നിമിഷമാണ്. ദൃശ്യം 3 ഒരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും എന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്നാൽ അമിത പ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ലാതെ വന്ന് വേണം എല്ലാവരും സിനിമ കാണാനെന്നും ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അത് വഴിയെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: Mohanlal Dadasaheb Phalke Award: 'അച്ഛൻ എന്നും അഭിമാനം' ; മോഹൻലാലിന്റെ പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ച് മകൾ വിസ്മയ
പൂജ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മോഹൻലാൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും. നാളെ സെപ്റ്റംബർ 23നാണ് അവാർഡ് വിതരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടന് ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. മലയാള സിനിമയ്ക്കും എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷമാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.