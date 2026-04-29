Drishyam 3 Teaser: ജോർജ്ജുകുട്ടിയുടെ ഇനിയുള്ള നീക്കം എന്ത്? 'ദൃശ്യം 3' ടീസർ എത്തി, ചിത്രം മെയ് 21ന്

ദൃശ്യം 3, ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും അധികം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മെയ് 21ന് മോഹൻലാലിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു. 'ഭൂതകാലം ഒരിക്കലും നിശബ്ദമായിരിക്കില്ല എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടാഗ്ലൈൻ.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ഡിസംബർ ആദ്യം അവസാനിച്ചിരുന്നു. മോഹൻലാലിനൊപ്പം മീന, എസ്തർ അനിൽ, അൻസിബ ഹസ്സൻ എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തും.
ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ഈ ചിത്രത്തിലുമുണ്ടാകും. കൂടാതെ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാനാകും. എങ്ങനെയാകും ജീത്തു ജോസഫ് ജോർജുകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന് കാണാൻ ഓരോ പ്രേക്ഷകനും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
