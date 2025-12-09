കൊച്ചി: ഫെഫ്ക സംഘടനയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റും നടിയുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട നടൻ ദിലീപിനെ സംഘടനയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ രാജി. സംഘടനകൾക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ചുകൊണ്ടാണ് താരം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിധി അന്തിമവിധിയാണെന്ന നിലയിലാണ് സംഘടനകൾ കാണുന്നത്. കീഴ്ക്കോടതിയാണ് നടനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദിലീപ് നിരപരാധിയാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറയണമെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു സംഘടനയുടെയും ഭാഗമാകില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
