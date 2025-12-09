English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Bhagyalakshmi Resignation: ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കം; ഫെഫ്കയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ഭാ​ഗ്യലക്ഷ്മി

Bhagyalakshmi Resignation: ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കം; ഫെഫ്കയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ഭാ​ഗ്യലക്ഷ്മി

സംഘടനകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാ​ഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ രാജി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 9, 2025, 01:00 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിധി അന്തിമവിധിയാണെന്ന നിലയിലാണ് സംഘടനകൾ കാണുന്നത്.
  • കീഴ്ക്കോടതിയാണ് നടനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Actress Attack Case: 'ദിലീപിന് നീതി ലഭിച്ചു'; സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്നത് വേറെ പണിയില്ലാത്തതിനാലെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

Trending Photos

Trigrahi Yoga 2026: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമഴ..!
5
Trigrahi Yoga 2026
Trigrahi Yoga 2026: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമഴ..!
Guru Gochar 2026: ജോലിയും സമ്പത്തും സുരക്ഷിതം; 2026 ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സുവർണകാലം
5
guru gochar
Guru Gochar 2026: ജോലിയും സമ്പത്തും സുരക്ഷിതം; 2026 ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സുവർണകാലം
Kerala lottery result 06.12.2025: സമൃദ്ധിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Samrudhi Lottery Result
Kerala lottery result 06.12.2025: സമൃദ്ധിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Labh Drishti Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും
7
Labh Drishti yoga
Labh Drishti Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും
Bhagyalakshmi Resignation: ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കം; ഫെഫ്കയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ഭാ​ഗ്യലക്ഷ്മി

കൊച്ചി: ഫെഫ്ക സംഘടനയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ഡബ്ബിം​ഗ് ആർട്ടിസ്റ്റും നടിയുമായ ഭാ​ഗ്യലക്ഷ്മി. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട നടൻ ദിലീപിനെ സംഘടനയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭാ​ഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ രാജി. സംഘടനകൾക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ചുകൊണ്ടാണ് താരം രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിധി അന്തിമവിധിയാണെന്ന നിലയിലാണ് സംഘടനകൾ കാണുന്നത്. കീഴ്ക്കോടതിയാണ് നടനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദിലീപ് നിരപരാധിയാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറയണമെന്നും ഭാ​ഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു സംഘടനയുടെയും ഭാ​ഗമാകില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേ

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

BhagyalakshmiDubbing Artist BhagyalakshmiFEFKAഭാ​ഗ്യലക്ഷ്മിഫെഫ്ക

Trending News