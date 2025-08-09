Kaantha First Single: ലവ് ട്രാക്കുമായി ദുൽഖർ!!! പനിമലരേ... 'കാന്ത'യിലെ ആദ്യ ​ഗാനം എത്തി

ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് കാന്ത. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. പനിമലരേ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ആണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗാനത്തിന്റെ തമിഴ്, തെലുങ്ക് പതിപ്പുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജാനു ചന്തർ ആണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രിയങ്ക എൻകെ, പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവരാണ് തമിഴിൽ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെലുങ്കിലും ഇവർ തന്നെയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത്. തമിഴിൽ കുട്ടി രേവതിയും തെലുങ്കിൽ കൃഷ്മ കാന്തുമാണ് വരികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.
ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 12ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. എംകെ ത്യാഗരാജ ഭാഗവതരുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രമാണിത്. ത്യാഗരാജ ഭാഗവതരായാണ് ദുല്ഖര് വേഷമിടുന്നത്. സിനിമയുടെ ടീസർ ഇതിനോടകം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. സെൽവമണി സെൽവരാജ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫേറർ ഫിലിംസ്, റാണ ദഗ്ഗുബതിയുടെ സ്പിരിറ്റ് മീഡിയ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ജോം വർഗീസ്, റാണ ദഗ്ഗുബതി, പ്രശാന്ത് പോട്ട്ലൂരി എന്നിവരാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ.
Also Read: Coolie Advance Booking: പ്രീ സെയിലിൽ വൻ കുതിപ്പ്! ലിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെ കൂലിയും 100 കോടിയിലേക്ക്?
ദുൽഖർ സൽമാൻ, ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ, സമുദ്രക്കനി എന്നിവർക്കൊപ്പം റാണ ദഗ്ഗുബതിയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു. വേഫേറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ അന്യഭാഷാ ചിത്രമാണ് 'കാന്ത'. തമിഴിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രം മലയാളം, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും റിലീസ് ചെയ്യും. ഛായാഗ്രഹണം- ഡാനി സാഞ്ചസ് ലോപ്പസ്, സംഗീതം- ഝാനു ചന്റർ, എഡിറ്റർ- ലെവെലിൻ ആന്റണി ഗോൺസാൽവേസ്, കലാസംവിധാനം- രാമലിംഗം, വസ്ത്രാലങ്കാരം- പൂജിത തടികൊണ്ട, സഞ്ജന ശ്രീനിവാസ്. പിആർഒ- ശബരി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.