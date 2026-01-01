English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Eko Ott Release: സന്ദീപ് പ്രദീപിന്റെ 'എക്കോ' ഒടിടിയിലെത്തി; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

Eko Ott Release: സന്ദീപ് പ്രദീപിന്റെ 'എക്കോ' ഒടിടിയിലെത്തി; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

ബാഹുൽ രമേശിന്റെ ആനിമൽ ട്രൈലജിയിലെ അവസാന ചിത്രമായ എക്കോ മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 1, 2026, 04:16 PM IST
  • ഫാലിമി, പടക്കളം, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ സന്ദീപ് പ്രദീപ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്.
  • ആരാധ്യ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ എം.ആർ.കെ ജയറാം ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്.

Eko Ott Release: സന്ദീപ് പ്രദീപിന്റെ 'എക്കോ' ഒടിടിയിലെത്തി; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡത്തിന് ശേഷം തിരക്കഥാകൃത്ത് ബാഹുൽ രമേശും സംവിധായകൻ ദിൻജിത് അയ്യത്താനും ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണ് "എക്കോ". ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മികച്ച പ്രതികരണം നേടാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ബാഹുൽ രമേശിന്റെ ആനിമൽ ട്രൈലജിയിലെ അവസാന ചിത്രമാണിത്. കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡം, കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് 2 എന്നിവയാണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ. 

ഫാലിമി, പടക്കളം, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ സന്ദീപ് പ്രദീപ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ചിത്രം ഒടിടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മലയാളം കൂടാതെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും ചിത്രം കാണാം. സന്ദീപിന്റെ കരയിറിലെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥാപാത്രമാണിത്. 
 

 

Also Read: Sarvam Maya Movie: ''ഇത് നിവിൻ മാജിക്''; വെറും 5 ദിവസം, 50 കോടി അടിച്ച് 'സർവ്വം മാ'

ആരാധ്യ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ എം.ആർ.കെ ജയറാം ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡത്തിന്‍റെ സംഗീത സംവിധായകൻ മുജീബ് മജീദ്, എഡിറ്റർ സൂരജ് ഇ.എസ്, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സജീഷ് താമരശ്ശേരി എന്നിവരാണ് എക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ചത്. 

കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, ഛായാഗ്രഹണം എന്നിവ നിർവഹിച്ചത് ബാഹുൽ രമേശാണ്. ഐക്കൺ സിനിമാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും, ഷാഫി ചെമ്മാടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ, റഷീദ് അഹമ്മദ്‌ മേക്കപ്പും, സുജിത് സുധാകർ കോസ്റ്റ്യൂംസും നിർവഹിക്കും. മുജീബ് മജീദ് ആണ് എക്കോയുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ. എഡിറ്റർ - സൂരജ് ഇ.എസ്,ആർട്ട്‌ ഡയറക്ടർ - സജീഷ് താമരശ്ശേരി, വിഎഫ്എക്സ് - ഐ വിഎഫ്എക്സ്, ഡി.ഐ - കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സാഗർ, സ്റ്റിൽസ് - റിൻസൺ എം ബി, മാർക്കറ്റിംഗ് & ഡിസൈനിംഗ് - യെല്ലോടൂത്ത്സ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.

