  Eko Movie Teaser: ആനിമൽ ട്രൈലജിയിലെ അവസാന ചിത്രം; ബാഹുൽ രമേശ് - ദിൻജിത് കൂട്ടുകെട്ടിൽ 'എക്കോ', ടീസർ

Eko Movie Teaser: ആനിമൽ ട്രൈലജിയിലെ അവസാന ചിത്രം; ബാഹുൽ രമേശ് - ദിൻജിത് കൂട്ടുകെട്ടിൽ 'എക്കോ', ടീസർ

കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡം, കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് 2 എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ബാഹുൽ രമേശിന്റെ ആനിമൽ ട്രൈലജിയിലെ അവസാന ചിത്രമാണിത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 1, 2025, 05:43 PM IST
  • ആരാധ്യ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ എം.ആർ.കെ ജയറാം ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
  • കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡത്തിന്‍റെ സംഗീത സംവിധായകൻ മുജീബ് മജീദ്, എഡിറ്റർ സൂരജ് ഇ.എസ്, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സജീഷ് താമരശ്ശേരി എന്നിവരാണ് എക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡത്തിന് ശേഷം തിരക്കഥാകൃത്ത് ബാഹുൽ രമേശും സംവിധായകൻ ദിൻജിത് അയ്യത്താനും ഒന്നിക്കുന്ന "എക്കോ"എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ടീസർ ആണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡത്തിനും മുകളിൽ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിത്രമെന്നാണ് ടീസർ കണ്ട പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. 

ബാഹുൽ രമേശിന്റെ ആനിമൽ ട്രൈലജിയിലെ അവസാന ചിത്രമാണിത്. കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡം, കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് 2 എന്നിവയാണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ. ഫാലിമി, പടക്കളം, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ സന്ദീപ് പ്രദീപ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പീയുഷ് എന്നാണ് താരത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. സന്ദീപിന്റെ കരയിറിലെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥാപാത്രമാണിത്. സന്ദീപിന്റെ ഒരു മികച്ച പ്രകടനം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ടീസറിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. 

ആരാധ്യ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ എം.ആർ.കെ ജയറാം ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡത്തിന്‍റെ സംഗീത സംവിധായകൻ മുജീബ് മജീദ്, എഡിറ്റർ സൂരജ് ഇ.എസ്, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സജീഷ് താമരശ്ശേരി എന്നിവരാണ് എക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 

Also Read: Chatha Pacha: The Ring of Rowdies: ബോക്സ് ഓഫീസ് കത്തിക്കുമോ? തകർപ്പൻ ടീസറുമായി "ചത്ത പച്ച- റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്"

കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, ഛായാഗ്രഹണം എന്നിവ നിർവഹിക്കുന്നത് ബാഹുൽ രമേശാണ്. ഐക്കൺ സിനിമാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും, ഷാഫി ചെമ്മാടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ, റഷീദ് അഹമ്മദ്‌ മേക്കപ്പും, സുജിത് സുധാകർ കോസ്റ്റ്യൂംസും നിർവഹിക്കും. മുജീബ് മജീദ് ആണ് എക്കോയുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ. എഡിറ്റർ - സൂരജ് ഇ.എസ്,ആർട്ട്‌ ഡയറക്ടർ - സജീഷ് താമരശ്ശേരി, വിഎഫ്എക്സ് - ഐ വിഎഫ്എക്സ്, ഡി.ഐ - കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സാഗർ, സ്റ്റിൽസ് - റിൻസൺ എം ബി, മാർക്കറ്റിംഗ് & ഡിസൈനിംഗ് - യെല്ലോടൂത്ത്സ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.

Eko MovieSandeep PradeepAnimal Trilogyഎക്കോസന്ദീപ് പ്രദീപ്

