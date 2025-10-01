English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Eko Movie First Look: കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡം ടീമിന്റെ 'എക്കോ' ഫസ്റ്റ് ലുക്കെത്തി; നായകൻ സന്ദീപ് പ്രദീപ്

കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡത്തിനു ശേഷം ദിൻജിത് അയ്യത്താനും ബാഹുൽ രമേശും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നായകൻ സന്ദീപ് പ്രദീപ് ആണ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 1, 2025, 11:54 PM IST
  • ആരാധ്യ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ എം.ആർ.കെ ജയറാം ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
  • "എക്കോ" സിനിമയുടെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത് ഫാലിമി, പടക്കളം, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ സന്ദീപ് പ്രദീപ് ആണ്.

Eko Movie First Look: കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡം ടീമിന്റെ 'എക്കോ' ഫസ്റ്റ് ലുക്കെത്തി; നായകൻ സന്ദീപ് പ്രദീപ്

പ്രേക്ഷകരെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രമായിരുന്നു കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡം. കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡത്തിന് ശേഷം തിരക്കഥാകൃത്ത് ബാഹുൽ രമേശും സംവിധായകൻ ദിൻജിത് അയ്യത്താനും ഒന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് "എക്കോ". ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്‌ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി.

ആരാധ്യ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ എം.ആർ.കെ ജയറാം ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. "എക്കോ" സിനിമയുടെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത് ഫാലിമി, പടക്കളം, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ സന്ദീപ് പ്രദീപ് ആണ്. കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡത്തിന്‍റെ സംഗീത സംവിധായകൻ മുജീബ് മജീദ്, എഡിറ്റർ സൂരജ് ഇ.എസ്, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സജീഷ് താമരശ്ശേരി എന്നിവരാണ് എക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചിത്രം നവംബറിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തുമെന്നാണ് വിവരം.

Also Read: Nellikkampoyil Night Riders: ചാത്തനോ മാടനോ അതോ മറുതയോ; നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ കണ്ട ആ സാധനം എന്താണ്? ആകാംഷയുണർത്തി 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്' വീഡിയോ

കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, ഛായാഗ്രഹണം എന്നിവ നിർവഹിക്കുന്നത് ബാഹുൽ രമേശാണ്. ഐക്കൺ സിനിമാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും, ഷാഫി ചെമ്മാടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ, റഷീദ് അഹമ്മദ്‌ മേക്കപ്പും, സുജിത് സുധാകർ കോസ്റ്റ്യൂംസും നിർവഹിക്കും. മുജീബ് മജീദ് ആണ് എക്കോയുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ. എഡിറ്റർ - സൂരജ് ഇ.എസ്,ആർട്ട്‌ ഡയറക്ടർ - സജീഷ് താമരശ്ശേരി, വിഎഫ്എക്സ് - ഐ വിഎഫ്എക്സ്, ഡി.ഐ - കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സാഗർ, സ്റ്റിൽസ് - റിൻസൺ എം ബി, മാർക്കറ്റിംഗ് & ഡിസൈനിംഗ് - യെല്ലോടൂത്ത്സ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

EkoEko MovieSandeep Pradeepഎക്കോഎക്കോ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

