English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Fahadh Faasil: പേട്രിയറ്റിൽ ഫഹദ് വില്ലനോ? സസ്പെൻസ് പൊളിച്ച് താരം, രംഗണ്ണനും തിരിച്ചെത്തുന്നു!

Fahadh Faasil: പേട്രിയറ്റിൽ ഫഹദ് വില്ലനോ? സസ്പെൻസ് പൊളിച്ച് താരം, രംഗണ്ണനും തിരിച്ചെത്തുന്നു!

Fahadh Faasil on Patriot: പേട്രിയറ്റിൽ വില്ലനായാണ് ഫഹദ് ഫാസിലെത്തുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 9, 2026, 11:22 AM IST
  • പേട്രിയറ്റിൽ വില്ലനായി എത്തുന്നത് ഫഹദ് ഫാസിലാണ് എന്ന അപ്ഡേറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
  • ഫഹദ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Baby Girl Ott: നിവിൻ പോളിയുടെ 'ബേബി ​ഗേൾ' ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?

Trending Photos

Shukra Nakshathra Gcohar: ഫെബ്രുവരി 11 ന് ശുക്രൻ രാഹുവിന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 3 രാശിക്കാർക്ക് ഇനി രാജകീയ ജീവിതം
6
Shukra Gochar
Shukra Nakshathra Gcohar: ഫെബ്രുവരി 11 ന് ശുക്രൻ രാഹുവിന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 3 രാശിക്കാർക്ക് ഇനി രാജകീയ ജീവിതം
Today&#039;s Horoscope: ധനയോഗം, പ്രശസ്തി, അംഗീകാരം, ഇവർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: ധനയോഗം, പ്രശസ്തി, അംഗീകാരം, ഇവർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Weekly Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും തേടിയെത്തും
5
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും തേടിയെത്തും
Fahadh Faasil: പേട്രിയറ്റിൽ ഫഹദ് വില്ലനോ? സസ്പെൻസ് പൊളിച്ച് താരം, രംഗണ്ണനും തിരിച്ചെത്തുന്നു!

19 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. മഹേഷ് നാരായണൻ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിനായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഏപ്രിൽ 23ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരെ കൂടാതെ വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രേവതി തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാ​ഗമാകുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

പേട്രിയറ്റിന്റെ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. പേട്രിയറ്റിൽ വില്ലനായി എത്തുന്നത് ഫഹദ് ഫാസിലാണ് എന്ന അപ്ഡേറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫഹദ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 

Also Read: Chennai Hotel Worker Arrested: മലയാളിയായ യുവനടിയോട് അപമാര്യാദയായി പെരുമാറിയ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ആവേശത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗം. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റും ഫഹദ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിത്തു മാധവൻ ഒരുക്കിയ ആവേശം എന്ന ചിത്രം വമ്പൻ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ഫഹദിന്റെ കഥാപാത്രം വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ആവേശം 2 അടുത്ത വർഷമോ, 2028 ലോ വരുമെന്ന് ഫഹദ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Fahadh FaasilpatriotAavesham 2ഫഹദ് ഫാസിൽപേട്രിയറ്റ്

Trending News