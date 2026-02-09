Fahadh Faasil: പേട്രിയറ്റിൽ ഫഹദ് വില്ലനോ? സസ്പെൻസ് പൊളിച്ച് താരം, രംഗണ്ണനും തിരിച്ചെത്തുന്നു!

19 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. മഹേഷ് നാരായണൻ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിനായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഏപ്രിൽ 23ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരെ കൂടാതെ വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രേവതി തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
പേട്രിയറ്റിന്റെ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. പേട്രിയറ്റിൽ വില്ലനായി എത്തുന്നത് ഫഹദ് ഫാസിലാണ് എന്ന അപ്ഡേറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫഹദ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ആവേശത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റും ഫഹദ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിത്തു മാധവൻ ഒരുക്കിയ ആവേശം എന്ന ചിത്രം വമ്പൻ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ഫഹദിന്റെ കഥാപാത്രം വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ആവേശം 2 അടുത്ത വർഷമോ, 2028 ലോ വരുമെന്ന് ഫഹദ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
