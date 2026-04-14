  • Patriot Movie: ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ തർക്കപരിഹാരം; 'പേട്രിയറ്റ്' സിനിമയുടെ വിലക്ക് നീക്കി ഫിയോക്

ആൻ്റോ ജോസഫും നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും ഫിയോക്കുമായി നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് തർക്ക പരിഹാരമായത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 14, 2026, 08:52 PM IST
  • നിർമ്മാതാവ് ആൻ്റോ ജോസഫും നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും ഫിയോക്കുമായി നടന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിലക്ക് നീങ്ങിയത്.
  • തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള സിനിമയുടെ കളക്ഷന്‍റെ നിർമാണ-വിതരണ വിഹിതം കൂട്ടിച്ചോതിച്ചതാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ കാരണമായത്.

തിരുവനന്തപുരം: മമ്മൂട്ടി-മോഹൻലാൽ-മഹേഷ് നാരായണൻ ചിത്രം പേട്രിയറ്റിന്റെ വിലക്ക് നീക്കി ഫിയോക്ക്. നിർമ്മാതാവ് ആൻ്റോ ജോസഫും നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും ഫിയോക്കുമായി നടന്ന ചർച്ചയ്ക്ക ശേഷമാണ് വിലക്ക് നീങ്ങിയത്. 

തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള സിനിമയുടെ കളക്ഷന്‍റെ നിർമാണ-വിതരണ വിഹിതം കൂട്ടിച്ചോതിച്ചതാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ കാരണമായത്. വിഹിതം കൂട്ടിച്ചോതിച്ചതിന് പിന്നാലെ ചിത്രവുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെടരുതെന്ന് തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഫിയോക് നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. ഈ തർക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്തിമ തീരുമാനം ഫിയോക്ക് സർക്കുലറിലൂടെ അറിയിച്ചു.

മെയ് 1ന് പേട്രിയറ്റ് റിലീസിനെത്തും. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, നയൻതാര, രാജീവ് മേനോൻ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. മഹേഷ് നാരായണൻ ഒരുക്കുന്ന മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രം ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ ജി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. സി ആർ സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആര്‍.സലിം, സുഭാഷ് ജോര്‍ജ് മാനുവല്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമ്മാതാക്കൾ. സി.വി.സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍മാര്‍.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

