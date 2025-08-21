Odum Kuthira Chaadum Kuthira Movie: റൊമാന്റിക്-കോമഡി ചിത്രമായി ഓടും കുതിര ചാടും കുതി’; ആദ്യ ലിറിക്കൽ സോങ് 'ദുപ്പട്ട വാലി' പുറത്ത്

ഫഹദ് ഫാസിലും കല്യാണി പ്രിയദർശനും ഒന്നിക്കുന്ന ‘ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര’യിലെ ദുപ്പട്ട വാലിയെന്ന ആദ്യ സോങ് റിലീസ് ചെയ്തു. ലിറിക്കൽ സോങാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. സുഹയിൽ കോയയുടെ വരികൾക്ക് ജസ്റ്റിൻ വര്ഗീസാണ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സഞ്ജിത് ഹെഡ്ഗെയും അനില രാജീവുമാണ് "ദുപ്പട്ട വാലി"യെന്ന സോങ് പാടിയിരിക്കുന്നത്. റൊമാന്റിക്-കോമഡി ജോണറിലെത്തുന്ന സിനിമ ഓഗസ്റ്റ് 29നാണ് തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്.
നിരവധി സിനിമകളിലൂടെ മലയാളികളുടെ കൈയ്യടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട താരവും, സംവിധായകനുമായ, അൽത്താഫ് സലീമാണ് ചിത്രത്തിൻറെ സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയത്. ആഷിക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറ്റിൽ ആഷിക് ഉസ്മാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ഓണം റിലീസായാണ് എത്തുക.
ഫഹദിനും കല്യാണിക്കും പുറമേ രേവതി പിള്ള, വിനയ് ഫോർട്ട്, ലാൽ, സുരേഷ്കൃഷ്ണ, ബാബു ആൻ്റണി, ജോണി ആൻ്റണി, ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി, അനുരാജ്, വിനീത് വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്. ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് ജിന്റോ ജോർജ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ് നിധിൻ രാജ് അരോളാണ് കൈകാര്യം ചെയുന്നത്. മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻസ്: ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ്സാണ്.
