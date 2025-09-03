From National crush to cameo: പരം സുന്ദരിയിൽ പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യർ? വൈറൽ വീഡിയോ പുറത്ത്

ഒരു അഡാറ് ലൌവ് എന്ന മലയാളം സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യർ സിനിമയിലെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ വൈറലായി ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ്. ഈ ചിത്രത്തിന് ശേഷം പ്രിയയ്ക്ക് നിരവധി സിനിമകളിൽ നായികയായി അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, സിനിമയിലെ എക്സ്ട്രയായി അഭിനയിക്കുന്ന പ്രിയയെ കണ്ട് ആരാധകർ അതിശയിക്കുകയാണ്. ജാൻവി കപൂറും സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്രയും അഭിനയിച്ച 'പരം സുന്ദരി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു രംഗത്തിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയയാണ് ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്.
സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്രയ്ക്കും മൻജോത് സിംഗിനും പിന്നിൽ ചുവപ്പും വെള്ളയും സാരി ധരിച്ച് പ്രിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ നടക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. ഈ അപ്രതീക്ഷിത അതിഥി വേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. 'പരം സുന്ദരി'യുടെ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയതു മുതൽ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു.
