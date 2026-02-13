Bharatanatyam 2 Mohiniyattam: 'ഭരതനാട്യത്തിന്' ശേഷം, ഇനി 'മോഹിനിയാട്ടം'; ചിരിപ്പൂരം ഒരുക്കാൻ അവർ വീണ്ടുമെത്തുന്നു, ‌'ഭരതനാട്യം 2 മോഹിനിയാട്ടം' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

ഒടിടിയിൽ വന്ന് വമ്പൻ ഹിറ്റടിച്ച ചിത്രമാണ് ഭരതനാട്യം. തിയേറ്ററിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒടിടിയിലെത്തിയതോടെ ചിത്രം വലിയ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത നേടുകയായിരുന്നു. 2024 ഓഗസ്റ്റ് 30ന് തിയേറ്ററിലെത്തിയതാണ് ചിത്രം. സൈജു കുറുപ്പ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. സൈജു കുറുപ്പ്, സായികുമാർ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ.
കൃഷ്ണദാസ് മുരളി തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരും എന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭരതനാട്യം 2 മോഹിനിയാട്ടം എന്നാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭരതനാട്യത്തിന്റെ അതേ അണിയറപ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായും ഒന്നിക്കുന്നത്.
ചിരിവിരുന്നൊരുക്കുമോ രണ്ടാം ഭാഗം?
ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാൾ വലിയ ഒരു ചിരിവിരുന്നായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാഗം നൽകുക എന്ന സൂചനയാണ് പോസ്റ്റർ നൽകുന്നത്. 'കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക' എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെയാണ് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സമ്മർ വെക്കേഷന് കുട്ടികളുമൊന്നിച്ച് ഒരു ചിരിപ്പൂരം കാണാൻ ഇനി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പോകാം...
Also Read: Pallichattambi Movie: വീണ്ടും ട്രെൻഡ് ആകാൻ ജേക്ക്സ് ബിജോയ്- ടൊവിനോ കോംബോ; 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'യിലെ ആദ്യ ഗാനം ‘കാട്ടുചെമ്പകം’ പുറത്തിറങ്ങി
രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻറെ അണിയറപ്രവർത്തകർ
കൃഷ്ണദാസ് മുരളിയാണ് തിരക്കഥയും സംവിധാനവും ചെയ്യുന്നത്. തോമസ് തിരുവല്ലാ ഫിലിംസും സൈജുക്കുറുപ്പ് എൻ്റെർടൈൻമെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ലിനിമറിയം ഡേവിഡ്, അനുപമാ നമ്പ്യാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ക്ലീൻ ഫാമിലി എൻ്റർടൈനർ ആയിരുന്നു ആദ്യ ഭാഗം. കലാരഞ്ജിനി, സോഹൻ സീനുലാൽ, മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പി, സലിം ഹസ്സൻ, അഭിരാം രാധാകൃഷണൻ, നന്ദു പൊതുവാൾ, ശ്രീജാരവി, സ്വാതിദാസ്പ്രഭു, ദിവ്യാ.എം. നായർ, ശ്രുതി സുരേഷ് എന്നിവർ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ വേഷമിട്ടിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നത്.
സംഗീത സംവിധാനം - ഇലക്ട്രോണിക് കിളി. ഛായാഗ്രഹണം - ബബിലു അജു, എഡിറ്റിംഗ് - ഷഫീഖ്.വി ബി, മേക്കപ്പ് - മനോജ് കിരൺ രാജ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - സുജിത് മട്ടന്നൂർ, സ്റ്റിൽസ് - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറ്ടർ - സാംസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ജിതേഷ് അഞ്ചുമന.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.