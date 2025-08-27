English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress Lakshmi Menon Case: ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ്; നടി ലക്ഷ്മി മേനോന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

Actress Lakshmi Menon Case: മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഓണം അവധിക്ക് ശേഷം വിശദമായ വാദം കേൾക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 27, 2025, 07:21 PM IST
  • കേസിൽ നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ്.
  • കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് ലക്ഷ്മി.

Actress Lakshmi Menon Case: ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ്; നടി ലക്ഷ്മി മേനോന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില്‍ നടി ലക്ഷ്മി മേനോന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഓണം അവധിക്ക് ശേഷം വിശദമായ വാദം കേൾക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. കേസിൽ നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ്. കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് ലക്ഷ്മി.

യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച സംഘത്തിൽ നടിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. നടിയുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും വരെ ലക്ഷ്മിയുടെ അറസ്റ്റ് കോടതി തടഞ്ഞത്. 

Actress Lakshmi MenonLakshmi MenonAbscondingKidnap Caseനടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഒളിവിൽ

