Actor Chuck Norris Dies: ആക്ഷൻ ഇതിഹാസം ചക്ക് നോറിസ് വിടവാങ്ങി; അന്ത്യം 86ാം വയസിൽ

ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ ഇതിഹാസം ചക്ക് നോറിസ് അന്തരിച്ചു. 86 വയസായിരുന്നു. ഹാവായിയിൽ വച്ചായിരുന്നു ആയോധനകലാ വിദഗ്ധൻ കൂടിയായിരുന്ന ചക്ക് നോറിസിന്റെ അന്ത്യം. താരത്തിന്റെ കുടുംബമാണ് മരണവിവരം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഹാവായിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. മാർച്ച് 10നായിരുന്നു ചക്ക് നോറിസിന്റെ ജന്മദിനം. തുടർന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
1972ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ദി വേ ഓഫ് ദി ഡ്രാഗൺ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബ്രൂസ് ലീയുടെ എതിരാളിയുടെ വേഷമാണ് ചക്ക് നോറിസ് ചെയ്തത്. ഇതിലൂടെയാണ് താരം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ് ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ്, മിസ്സിങ് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്നീ സിനിമകളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. നിരവധി ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ ചക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാക്കർ, ടെക്സാസ് റേഞ്ചർ എന്നീ ഹിറ്റ് പരമ്പരയിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. 1970കളിലും 80 കളിലും ആക്ഷൻ ഹീറോ എന്ന നിലയിലാണ് പിന്നീട് ചക്ക് നോറിസ് അറിയപ്പെട്ടത്. 90 കളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടി.
ഒക്ലഹോമയിലാണ് ചക്ക് നോറിസിന്റെ ജനനം. 1950കളുടെ അവസാനത്തിൽ യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായി കൊറിയയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് താരം ആയോധനകല പരിശീലിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് സ്വന്തമായി ഒരു കരാട്ടെ ശൈലി തന്നെ അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചെടുത്തു. പിന്നീട് ലോക കരാട്ടെ ചാംപ്യനായി വിരമിച്ച ശേഷം അഭിനയത്തിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു. പ്രശസ്ത നടൻ സ്റ്റീവ് മക്വീന്റെ പ്രോത്സാഹനമാണ് താൻ അഭിനയരംഗത്തേക്കെത്താൻ കാരണമെന്ന് നോറിസ് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
