ആസിഫ് അലിയെ നായകനാക്കി ജി പ്രജേഷ് സെൻ ഒരുക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ഹൗഡിനി; ദ കിംഗ് ഓഫ് മാജിക്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. ആസിഫ് അലിയാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. മജീഷ്യനായാണ് ആസിഫ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് പോസ്റ്റർ നൽകുന്നത്. ചിത്രം ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
ബ്ലൂ ഹിൽ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ജോബി പി സാം ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും പ്രജേഷ് തന്നെയാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രജേഷ് സെൻ മൂവി ക്ലബ് ആണ് കോ പ്രൊഡ്യൂസർ. അബ്ബാസ് സിറാജ്, ഷംസീർ ഹംസ എന്നിവരാണ് എക്സിക്യുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ.
ബിജിബാൽ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ. ആസിഫിനെ കൂടാതെ ഗുരു സോമസുന്ദരം, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, ദേവി നായർ, ഗീതി സംഗീത, വിവിയാസന്ത് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ക്യാമറ - നൗഷാദ് ഷെരീഫ്, എഡിറ്റർ - ബിജിത് ബാല, മേക്കപ്പ് - റഷീദ് അഹമ്മദ്.
